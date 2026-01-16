Tras acordar la visita presencial de los animales rescatados del Refugio Franciscano, los altruistas se reencontraron con ellos y compartieron emotivos videos del momento.

El Refugio Franciscano confirmó el bienestar de los animales rescatados, pero aún se encuentra firme en que estos vuelvan con ellos porque se formaron “lazos íntimos de cariño”.

Refugio Franciscano se reencontró con sus animales rescatados

El Refugio Franciscano pudo reencontrarse con sus animales rescatados luego de días de no verlos tras el desalojo del predio en Cuajimalpa.

El acuerdo al que llegaron con la Ciudad de México (CDMX) y otras dependencias de gobierno, se cumplió pues altruistas del refugio fueron al albergue en el Ajusco a cerciorarse de que sus animales rescatados estén en buenas condiciones.

Fue así que el Refugio Franciscano compartió videos en sus redes sociales donde se le ve a los animalistas siendo recibidos de excelente forma por los perros.

Según lo compartido los videos corresponden al reencuentro del 15 de enero en el albergue Ajusco de la Asociación Reserva para la Protección de la Flora y la Fauna Silvestre y Doméstica del Medio Ambiente A.C, siendo uno de los tres albergues a donde se trasladaron para su resguardo.

Así fue nuestro reencuentro. pic.twitter.com/55VC8BDuzA — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) January 16, 2026

La Agencia de Atención Animal (Agatan) de la CDMX, compartió que son 304 los perros que se encuentran en este albergue.

Refugio Franciscano buscará que le devuelvan a sus animales rescatados

El Refugio Franciscano compartió el reencuentro que tuvo con sus animales rescatados luego del desalojo del predio en Cuajimalpa donde la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) participó, pero reafirmó su objetivo de que los perros les sean devueltos.

A través de un comunicado dirigido a Clara Brugada, la Secretaría de Medio Ambiente, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, así como a otras dependencias constataron que cumplieron con lo pactado.

Sin embargo, esto los lleva a reafirmar que se “formaron lazos íntimos de cariño” con los refugiados por lo que buscarán que regresen “a su hogar” en el Refugio Franciscano.

Asimismo, señalaron que están en “un estado físico aceptable” con servicio veterinario y alimento que fueron ver.

Comunicado del Refugio Franciscano sobre su reencuentro con los animales rescatados. (@Ref_Franciscano)

Hasta el momento, el Refugio Franciscano no ha compartido cuándo visitarán los otros dos refugios donde el resto de los animales rescatados fueron llevados, así como tampoco el proceso legal por el terreno que les donó don Antonio Haghenbeck.