Tras el rescate de casi mil animales en el Refugio Franciscano, el gobierno de Ciudad de México confirmó la muerte de seis perros, así como el estado delicado de salud de 165 más.

De momento, ni el Refugio Franciscano ni la Fundación Antonio Haghenbeck se han pronunciado sobre la muerte de los perros, pese a señalar en repetidas ocasiones su preocupación por los animales.

La titular de la Secretaría de Salud de CDMX, Nadine Gasman informó en conferencia de prensa sobre el estado de los animales de Refugio Franciscano, confirmando que han muerto seis perros.

Acorde con lo señalado por la secretaria, la muerte de los seis perros fue consecuencia del deterioro previo al rescate, pese a los esfuerzos que habrían realizado las autoridades capitalinas.

Añadió a su vez la causa de muerte de los seis perros del Refugio Franciscano:

3 perecieron por sepsis derivada de una desnutrición, enfermedad periodontal y respiratoria

2 geriátricos

1 por convulsiones, sin respuesta a las maniobras cardiorrespiratorias

Asimismo, señaló que de los 858 animales rescatados, al menos 171 más se encuentran en un estado delicado de salud, aunque siguen bajo atención veterinaria prioritaria con tratamientos especializadas.

Por otra parte, ningún gato rescatado del Refugio Franciscano ha muerto, aunque varios se encuentran dispersos en distintos hospitales veterinarios, mientras que el resto de perros están estables.

Perros rescatados de Refugio Franciscano serán trasladados el viernes 23 de enero a la BVA

En la misma conferencia de prensa, las autoridades de Salud y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dieron a conocer que el 23 de enero los perros de la Utopía GAM serán trasladados.

El traslado se llevará a cabo por la Sedema hacia las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), para su resguardo y protección, como mencionaron las autoridades.

Asimismo, la Sedema se comprometió dar informes semanales sobre el estado de salud de los animales rescatados del Refugio Franciscano, ya que presentan diversos problemas.

Por lo cual, se habilitará un micrositio para acceder a toda la información de los animales rescatados del Refugio Franciscano.