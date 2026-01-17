Te contamos quién es Walt Dice, Osvaldo, defensor de animales envuelto en la polémica del Refugio Franciscano.

Walt Dice se ha viralizado luego de una serie de acusaciones que realizó Arturo Islas en su contra por el Refugio Franciscano y los animales que fueron desalojados.

¿Quién es Walt Dice?

Walt Dice es un activista defensor de los derechos de los animales.

Walt Dice (@walt_dice / Instagram)

¿Cuántos años tiene Walt Dice?

Se desconoce la edad que tiene Walt Dice en la actualidad.

¿Quién es la esposa de Walt Dice?

Aunque es una figura pública, no se sabe si Walt Dice tiene esposa.

Walt Dice (@walt_dice / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Walt Dice?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no puede establecer cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Walt Dice?

No existe información sobre si Walt Dice tiene hijos.

¿Qué estudió Walt Dice?

Se desconoce el grado de estudios de Walt Dice.

Walt Dice (@walt_dice / Instagram)

¿En qué ha trabajado Walt Dice?

Walt Dice es un activista que en redes sociales publica sobre temas de maltrato y defensa de los animales.

En Instagram, Osvaldo tiene 16 mil 100 seguidores; en Facebook 20 mil.

Walt Dice (@walt_dice / Instagram)

Walt Dice es acusado de agresión y acoso por Arturo Islas

El defensor de los animales, Walt Dice, fue acusado de agresión y acoso por Arturo Islas en medio de la polémica del Refugio Franciscano.

Mediante un video, Arturo Islas señaló a Osvaldo por acosarlo y patearlo en las espinillas:

“Por mi seguridad y la de mi familia, hago pública la identidad de quien por más de 2 años me acosó y hoy consumó amenazas: me agredió física y verbalmente para tapar la gran mentira y el gran montaje hecho por autoridades mexicanas, fundaciones con poder e influenciadores pagados para beneficiar intereses particulares. Fui agredido por Osvaldo N., alias Walt Dice: él me pateaba en las espinillas y me retaba a los golpes mientras Sofía N. y Yael N. me grababan, me discriminaban y entre los tres me intimidaban para correrme del lugar donde tenían a los perritos secuestrados y donde hoy siguen secuestrados.” Arturo Islas

En su testimonio, Islas mencionó que las acciones de desalojo de parte de las autoridades fueron un “montaje”.

Arturo Islas también expresó que el Refugio Franciscano fue parte de una campaña de desprestigio para quitarles el terreno donde tenían a los animales.

“El vínculo con las autoridades es innegable: mientras los franciscanos intentaban entrar al Ajusco y/o al GAM para el conteo, Walt Dice publicaba en sus redes que ya estaba adentro con autoridades, comandados por Ana Villagrán. También se prestó al pseudo rescate y al montaje para desprestigiar a los franciscanos, crear el pretexto y quitarles el terreno para venderlo a una inmobiliaria.” Arturo Islas

Al final de su publicación en redes, Arturo Islas acusó que las personas que lo agredieron son:

“Responsables de que hoy más de 900 animales sigan bajo el yugo de la autoridad mexicana: secuestrados, desaparecidos, sin claridad de destino y sin justicia.” Arturo Islas

La acusaciones de Arturo Islas surgen luego de que el pasado 11 de enero denunciara el maltrato hacia los perros del Refugio Franciscano por parte de las autoridades.

Mediante un video, Islas señaló que los perros llevaban cuatro días encerrados en transportadoras en el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Por su parte, Walt Dice respondió a las acusaciones de Arturo en redes sociales.

El defensor de animales señaló a Islas de “traficante de animales”, “maltrato” y de intentar limpiar su imagen con la polémica del Refugio Franciscano.

Walt Dice pidió a Arturo Islas que mostrara los golpes que supuestamente le dio.