El Refugio Franciscano acusó a la Fundación Haghenbeck y Lama de presuntamente realizar montajes por denuncias de maltrato animal con el objetivo de provocar desalojos de refugios, además de revictimizar a los animales rescatados tras su aseguramiento.

Las acusaciones fueron hechas por Josefina González Polo, abogada y rescatista animal, quien señaló que este mismo modus operandi habría sido aplicado previamente en su propio refugio y ahora se repetiría en el caso del Refugio Franciscano.

La disputa legal por el predio del refugio continúa, mientras se exhibe un patrón de actuaciones que, según la denunciante, derivan en desalojos forzados y presuntas irregularidades en los procesos de aseguramiento animal.

Denuncian modus operandi de la Fundación Haghenbeck en refugios animales

Josefina González Polo aseguró que la Fundación Haghenbeck utilizaría un esquema recurrente para justificar denuncias de maltrato animal y facilitar desalojos de organizaciones independientes.

“Lo que les puedo asegurar es que probablemente haya sido un montaje lo que les prepararon al Refugio Franciscano” Josefina González Polo, abogada y rescatista animal

La abogada explicó que, en su caso, el procedimiento inició con visitas de figuras públicas a los refugios, quienes posteriormente presentarían quejas ante la fundación por presuntas irregularidades.

Aquí está en entrevista Josefina González Polo relatando el modus operandi de la Fundación Haghenbeck: hacer MONTAJES.

Lo venimos diciendo: a la Fundación no se le puede creer NADA.

La Fundación Haghenbeck perdió el rumbo con Carmela Rivero. Alguien que está dispuesta a… pic.twitter.com/EiPhTISxdu — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) January 18, 2026

Eugenio Derbez habría detonado una denuncia en 2018, según la abogada

González Polo relató que en 2018 recibió en su refugio —ubicado en el Ajusco— la visita del actor Eugenio Derbez, quien observó el estado de salud de los animales y agradeció al personal por permitirle el acceso.

Sin embargo, posteriormente, el actor habría presentado una queja ante la Fundación Haghenbeck por un supuesto maltrato animal, a pesar de que, según la rescatista, los perros se encontraban en buenas condiciones.

Tras esa denuncia, la abogada afirma que fue amenazada con el retiro de apoyos .

Al día siguiente, se presentó en el lugar una brigada animal, dos patrullas y personal legal; entre ellos, una abogada identificada como Verónica Blanco y Carmela Rivero, apoderada legal de la Fundación Haghenbeck para un intento de desalojo.

Acusan revictimización de animales tras el desalojo del Refugio Franciscano

La abogada narró que, previo a la llegada de las autoridades, parte de su personal dejó sin agua ni alimento a los animales durante al menos dos días , lo que habría generado una imagen de abandono ante las autoridades capitalinas.

“Ahí adentro alguien hizo lo que hizo para que cuando entraran las autoridades vieran todo el desastre. Lo puedo casi asegurar porque me lo hicieron a mí” Josefina González Polo, abogada y rescatista animal

Refugio Franciscano (Álvarez Icaza)

Por ello, considera que una situación similar habría ocurrido en el Refugio Franciscano, cuyo desalojo derivó en el traslado de animales por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, denunciaron que los animales actualmente bajo control de la Fundación Haghenbeck estarían sufriendo estrés extremo, cambios constantes de personal y menor atención veterinaria, lo que califican como una segunda victimización para animales que ya habían sido rescatados de situaciones de abandono o maltrato.