Gina Rivara, directora del Refugio Franciscano de Cuajimalpa, confirmó que los animales rescatados y trasladados a refugio del Ajusco se encuentran en buenas condiciones:

“Tienen agua, tienen comida, están bajo techo, tienen atención veterinaria. Salimos satisfechos”. Directora del Refugio Franciscano de Cuajimalpa

La directora y personal del Refugio Franciscano se reencontraron con parte de los animales que fueron trasladados al Ajusco tras un desalojo de sus instalaciones en Cuajimalpa.

Perros de Refugio Franciscano se encuentran bien, señala la directora

Son 304 perros los que se encuentran ahora en el refugio del Ajusco tras ser rescatados del Refugio Franciscano.

Cabe destacar que los demás animales desalojados fueron repartidos entre otros dos albergues de la CDMX.

Más de 300 perros rescatados del Refugio Franciscano (Gobierno CDMX)

En sus declaraciones, Gina Rivara destacó la emoción tanto ella y su equipo sintieron al reencontrarse con parte de su familia canina.

Sin embargo, se desconoce su en próximos días la directora del refugio Franciscano hará una visita a los otros dos albergues:

Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco

Refugio temporal en la Utopía GAM

En el primero se encuentran alojados alrededor de 371 perros, mientras que al segundo llegaron 183 caninos.

Clara Brugada visita animales rescatados del Refugio Franciscano

El pasado 13 de enero la la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, verificó en persona las condiciones de los perros que se encuentran en el refugio temporal en la Utopía GAM.

Al interior de estas instalaciones se encuentran 183 perros provenientes del Refugio Franciscano.

De acuerdo con la jefa de gobierno, los caninos se encuentran “en un espacio amplio y digno”.

Clara Brugada también informó que los animales tienen acceso a atención médica y seguimiento 24/7 para garantizar su bienestar.