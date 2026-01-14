Un diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una petición para que el Gobierno de la CDMX de información sobre animales del Refugio Franciscano.

En los puntos de acuerdo presentado, el PRI exhorta a que exista el compromiso de que en futuras ocasiones los conflictos legales relacionados con inmuebles no dañen el bienestar animal como pasó con el predio en Cuajimalpa del Refugio Franciscano.

PRI exhorta a la CDMX a dar información sobre rescatados del Refugio Franciscano

El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla extendió una petición abierta para dependencias de la CDMX, como Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente y la PAOT a rendir cuentas sobre el Refugio Franciscano.

En esta solicitud del PRI, el diputado pide que se informe claramente sobre los animales rescatados del Refugio Franciscano que ahora están en resguardo de la CDMX con los siguientes datos:

Número de animales resguardados

Ubicación actual

Condiciones de donde son resguardados

Estado de salud

Acciones veterinarios y alimentarias

Acciones para su protección

Por otra parte, extendió cinco puntos dirigidos a las dependencias que intervinieron en el desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, siendo estos los ejes:

Saber si PAOT “previo o posterior” se acercó al Refugio Franciscano para emitir recomendaciones u observaciones.

El compromiso de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX a garantizar el “trato digno, respetuoso” y conforme a la ley de los rescatados.

Instalaciones de mesas de diálogo por Gobernación con Refugio Franciscano y otras organizaciones animalistas para construir soluciones para el bienestar animal.

Aclarar el “sustento jurídico” con el que procedieron legalmente en el predio donde el Refugio Franciscano tenía sus instalaciones.

Prevenir con protocolos que un futuro conflicto legal “relacionado con inmuebles”, como pasó con el terreno que donó don Antonio Haghenbeck, dañe la integridad animal para garantizar así la prioridad a su bienestar.