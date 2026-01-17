El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos se pronuncia y se opone al desarrollo inmobiliario, pues su apoyo es para el Refugio Franciscano.

Luego de que a través de un video en sus redes sociales, el alcalde de Cuajimalpa aseguró que no dará ninguna licencia, autorización o registro legal para la construcción de un proyecto inmobiliario en el terreno que pertenecía a Refugio Franciscano.

“La alcaldía no emitirá ninguna licencia, autorización ni registro legal que permita la construcción de un desarrollo inmobiliario en el predio que actualmente ocupa el Refugio Franciscano para perritos y gatos, aquí en Cuajimalpa”. Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa

En mi gobierno respetamos la ley y cuidamos a todos los seres sintientes.



Reitero mi postura: En Cuajimalpa protegeremos los espacios destinados al cuidado animal por convicción propia, y sumándome a la determinación del Gobierno de la Ciudad de México, no se permitirá ninguna… pic.twitter.com/Q3CTk4pgXk — Carlos Orvañanos Rea (@carlosorvananos) January 16, 2026

Refugio Franciscano es una prioridad para el alcalde de Cuajimalpa

Además de oponerse al desarrollo inmobiliario, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos refrendó su postura a favor de Refugio Franciscano.

Pues el alcalde de Cuajimalpa dijo que se ha mantenido al tanto de la situación de Refugio Franciscano por lo que precisó que para su gobierno el bienestar de todos los seres sintientes que habitan en la demarcación son importantes.

Así como recordó el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos que hasta la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se ha manifestado en este mismo sentido a favor del apoyo para Refugio Franciscan de no permitir ni autorizar la construcción de un desarrollo inmobiliario en el terreno.