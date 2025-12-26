El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla consideró la posibilidad de solicitar apoyo a Estados Unidos para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante sus actividades decembrinas, el legislador acudió a Tijuana, Baja California, donde participó en la entrega de cenas. Posteriormente, decidió pasar la Navidad en San Diego, California, en Estados Unidos.

Fue durante ese viaje al extranjero cuando Bautista Tafolla planteó la opción de pedir la colaboración del gobierno estadounidense para avanzar en las investigaciones relacionadas con el homicidio del exedil de Uruapan.

Asesinato de Carlos Manzo: Tafolla asegura que agotará todas las vías para esclarecer el caso

El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla aseguró que agotará todas las formas posibles para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

A través de redes sociales, el legislador —integrante del Movimiento del Sombrero— informó a sus seguidores sobre sus actividades durante el periodo decembrino, contexto en el que reiteró su intención de insistir en el esclarecimiento del homicidio.

En ese marco, Tafolla consideró solicitar el apoyo del Gobierno de Estados Unidos para avanzar en las investigaciones, luego de que el caso derivara en protestas y atrajera la atención de autoridades federales en México.

Aunque no precisó el mecanismo mediante el cual buscaría la colaboración de la administración del presidente Donald Trump, el diputado local afirmó que continuará insistiendo ante autoridades estadounidenses.

El diputado subrayó que no descansará “hasta agotar todas las vías posibles para dar con los responsables”, pese a que ya se han registrado detenciones relacionadas con el asesinato por parte del Gobierno de México.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán mantiene activa la búsqueda de José Manuel Jiménez Aranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, señalado como parte de la investigación en curso.

La Fiscalía de Michoacán va por el jefe de escoltas de Carlos Manzo: giran orden de aprehensión (@rosaliliatorrs )

Por su parte, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, pidió durante las celebraciones de Navidad a los habitantes del municipio no realizar disparos al aire, y aprovechó el mensaje para recordar la memoria de su esposo.