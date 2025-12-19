Gustavo Carreón, abogado de los siete escoltas detenidos por el asesinato de Carlos Manzo, contradijo la versión de la Fiscalía de Michoacán sobre el arma utilizada en la muerte del alcalde.

En entrevista para Latinus, Gustavo Carreón señaló que, contrario a lo que dice la Fiscalía de Michoacán, pruebas periciales demuestran que el arma utilizada para asesinar a Carlos Manzo no fue la misma con la que murió Víctor Manuel Ubaldo, atacante del acalde.

Y es que cabe recordar que agentes periciales levantaron 7 casquillos del lugar tras el crimen, los cuales aseguró la Fiscalía pertenecían a la misma arma.

Abogado de escoltas de Carlos Manzo señala como falsa versión de la Fiscalía sobre el arma del crimen

Tras una serie de pruebas periciales privadas, Gustavo Carreón acusó que la versión de la Fiscalía de Michoacán, la cual asegura que el arma usada para asesinar a Carlos Manzo fue la misma con la que murió Víctor Manuel Ubaldo, es completamente falsa.

En entrevista para Latinus, el abogado de los escoltas manifestó que las pruebas arrojan que no se trató de un asesinato extrajudicial, como acusan las autoridades, sino del cumplimiento del deber de los guardaespaldas.

Lo anterior, debido a que los análisis arrojaron que si bien sí hubo 7 disparos durante el ataque, no todos fueron de la misma arma.

Caerrón detalló a Latinus que se comprobó que Víctor Manuel Ubaldo disparó 6 veces su arma, encontrando que sus casquillos son de color gris, con la leyenda "Luger Mon“ y deja una ”huella de disparo" en estos en forma de C.

En tanto, el séptimo casquillo es de color dorado, con la leyenda “Águila”, y pertenecería al arma del escolta Demetrio de la Cruz, quien abatió a Víctor Manuel Ubaldo en defensa de Carlos Manzo.

Esto debido a que el arma forma parte de las pruebas, por lo que se cuenta con registro del cartucho y balas que esta portaba.

Gustavo Carreón señaló además que los análisis demuestran que tanto Ubaldo como de la Cruz forcejaron, en donde el atacante disparó e hirió al escolta , mientras que este disparó y mató al agresor .

El abogado manifestó que esta prueba será presentada en defensa de los escoltas de Carlos Manzo, aunque las autoridades rechazaron la veracidad de estos análisis.

Por ello, en entrevista con Latinus, Carreón retó a Carlos Torres Piña, actual fiscal de Michoacán, a revelar las pruebas que aseguran que los 7 disparos fueron realizados con la misma arma.