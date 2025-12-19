La Fiscalía General del Estado de Michoacán busca en todo México al exjefe de escoltas de Carlos Manzo, por lo que emitió una ficha de búsqueda nacional de José Manuel Jiménez Aranda.

Tras la detención de uno de los presuntos autores intelectuales, se dio a conocer que el exjefe de escoltas de Carlos Manzo tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado en omisión por comisión.

Este jueves 18 de diciembre, la Fiscalía de Michoacán confirmó que se emitió una ficha de búsqueda contra José Manuel Jiménez Aranda, el exjefe de escoltas de Carlos Manzo que sigue prófugo de la justicia.

Acorde con lo señalado por el titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, la ficha contra el exjefe de escoltas es a nivel nacional; sin embargo, no se descarta extenderla para que sea buscado internacionalmente.

José Manuel Jiménez Aranda es buscado a nivel nacional (Redes sociales)

La Fiscalía de Michoacán también declaró que no descartan ofrecer recompensa para quienes den información sobre el paradero del coronel retirado, José Manuel Jiménez Miranda.

Se resalta que el coronel José Manuel Jiménez Aranda está acusado de homicidio calificado en calidad de omisión por comisión y se habría fugado tras la detención de los siete escoltas.