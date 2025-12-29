Para medios, Grecia Quiroz confirmó que hay un nuevo detenido por el asesinato de Carlos Manzo, quien estaría incluido en el grupo de WhatsApp dedicado a planear el atentado.

De momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha confirmado que en efecto detuvieran a otra persona, por lo que se desconoce su identidad o papel en el asesinato del 1 de noviembre.

Grecia Quiroz confirma otro detenido por asesinato de Carlos Manzo

Medios cuestionaron a la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz sobre el avance en la investigación: le reportaron un nuevo detenido, integrante del grupo de WhatsApp, sin más detalles.

Acorde con Grecia Quiroz, es el último avance que le han dado las autoridades de Michoacán sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo, ya que no se ha acercado al fiscal Carlos Torres Piña.

Asimismo, Grecia Quiroz señaló que espera en próximos días mantener una conversación con el fiscal de Michoacán, aunque no especificó la fecha, sí señaló que continuará exigiendo justicia para 2026.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dio a conocer que fue notificada sobre la detención de un presunto implicado en el homicidio del exalcalde Carlos Manzo.

Aclaró que aún no ha sostenido un encuentro formal con el titular de la Fiscalía del estado. pic.twitter.com/GT862O4P7B — Monica Garza (@monicagarzag) December 29, 2025

Asesinato de Carlos Manzo: Lo que se sabe de los responsables a casi dos meses del crimen

El próximo 1 de enero se cumplirán dos meses del asesinato de Carlos Manzo, por el cual, han sido detenidas nueve personas, entre ellos un reclutador del crimen organizado y el presunto autor intelectual.

Acorde con lo que se sabe, Jorge Armando “el Licenciado” fue detenido el 18 de noviembre y sería quien planeó el asesinato de Carlos Manzo, además de ofrecer una suma de dinero por llevar a cabo el hecho.

Por su parte, se encuentra prófugo el jefe de escoltas de Carlos Manzo, José Manuel Jiménez, por omisión, cargo por el cual también hay siete custodios detenidos y vinculados a proceso.

El tirador fue un menor de edad identificado como Víctor Manuel, quien fue asesinado precisamente por los escoltas, que en su defensa, habría abatido por deber y no complicidad, según abogado.

Así como dos de sus presuntos cómplices ese 1 de noviembre, Fernando de 16 años y Ramiro, encontrados muertos días después del asesinato de Carlos Manzo.