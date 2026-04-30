Paola Gárate, diputada por el PRI, asegura que vive amenazas sólo por ser de oposición en Sinaloa: “aquí cuesta la vida”.

“Aquí parece la santa inquisición, por eso me callan a cada momento, me niegan el uso de la voz, me interrumpen que me apegue al tema, pero es imposible no hablar de esto; pero eso me pone en el blanco, porque aquí cuesta la vida ser de oposición”. Paola Gárate, diputada local de Sinaloa por el PRI

La diputada local del PRI ha señalado en varias ocasiones amenazas y violencia en su contra, por ejemplo, en 2021, asegura que fue levantada horas antes de las elecciones.

La denuncia de Paola Gárate se suma a los señalamientos de Estados Unidos referente a la intromisión del Cártel de Sinaloa en dichas elecciones de 2021.

Paola Gárate denuncia amenazas por ser de oposición en Sinaloa

En entrevista para W Radio, Paola Gárate afirmó que en Sinaloa hay una santa inquisición, no sólo por negarle hacer uso de la voz, también porque cuesta la vida ser de oposición.

Paola Gárate denuncia amenazas por ser de oposición (Redes sociales)

Paola Gárate dio a conocer diversas amenazas que ha vivido desde 2021, varias tras exigir resultados a funcionarios, algunos señalados por Estados Unidos.

La más reciente ocurrió en octubre de 2025, cuando denunció al entonces secretario de Economía por ser dueño de un bar en Mazatlán en el que denuncia, desaparecen personas.

Añadió que incluso da miedo pedir seguridad, ya que la ha solicitado desde 2023, sin embargo, la interrogaron por todos sus datos personales, por lo cual se arrepentió.

Aseveró a su vez que el problema más grave en otros gobiernos, eran peleas con el PAN por la lista nominal, sin embargo, ahora es un peligro ser de oposición en Sinaloa.

Como ejemplo, Paola Gárate señaló el reciente intento de asesinato contra el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

Elecciones 2021 en Sinaloa: así fue levantada Paola Gárate

Con base en las acusaciones, Paola Gárate recordó el atentado que vivió un día antes de las elecciones 2021, el cual duró nueve horas aproximadamente.

Acorde con lo señalado por la diputada, el operativo montado para su secuestro, contó con al menos 20 vehículos y hombres armados, quienes la trasladaron a diferentes casas de seguridad.

Mencionó que iba acompañada de una colaboradora, por quien pidió que la liberaran, sin embargo, la hizo acreedora de un golpe en la cabeza.

Aunado a su secuestro, Paola Gárate señaló que no fue la única levantada, que si bien no violentaron a nadie, impidieron su votación, porque resultados estaban decididos.