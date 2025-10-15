Un grupo de hombres armados despojaron de su vehículo a la diputada Paola Gárate justo cuando iba saliendo de la sesión del Congreso de Sinaloa; te decimos quién es ella.

De acuerdo con información reciente, el vehículo de la diputada local Paola Gárate logró ser recuperado, se encontraba abandonado en una gasolinera en Culiacán, Sinaloa.

¿Quién es Paola Gárate?

Paola Iveth Gárate Valenzuela es diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local de Sinaloa y este martes 14 de octubre fue víctima de la violencia en Culiacán.

¿Quién es Paola Gárate? (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Paola Gárate?

Paola Gárate tiene 40 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Paola Gárate?

Dado que Paola Gárate nació el 10 de febrero de 1985, su signo zodiacal es Acuario.

¿Paola Gárate está casada?

No hay información de dominio público que indique que Paola Gárate esté casada.

¿Paola Gárate tiene hijos?

Tampoco se sabe si Paola Gárate tiene hijos.

¿Qué estudió Paola Gárate?

Paola Gárate estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y, posteriormente, obtuvo una maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Occidente.

De acuerdo con la información, la diputada del PRI, Paola Gárate tiene un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

¿Cuál es la trayectoria de Paola Gárate?

Desde joven, Paola Gárate se desempeñó como militante del PRI, siendo parte del Frente Juvenil Revolucionario y miembro de comisiones políticas del PRI local, además tuvo otros cargos y trabajos como:

Regidora del municipio de Culiacán en el periodo 2014-2016.

Diputada local y federal por Sinaloa

Columnista y crítica de temas de seguridad, gobernabilidad, política local

Docente de la la Universidad de Occidente

Hombres armados robaron vehículo de Paola Gárate; la camioneta ya fue encontrada

Este martes 14 de octubre, la diputada local Paola Gárate fue despojada de su camioneta saliendo de una sesión del Congreso del estado de Sinaloa, alrededor de las 3 de la tarde.

Tras una hora de haber denunciado el robo, la camioneta de la diputada Paola Gárate fue encontrada en una gasolinera ubicada en el libramiento Benito Juárez, en Culiacán, Sinaloa.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los hombres que despojaron a la diputada Paola Gárate de su vehículo y no se ha informado las condiciones en las que fue encontrada la camioneta.