La Conagua dio su pronóstico del clima para este domingo 14 de junio de 2026; si bien se mantendrán las lluvias en gran parte de México, Baja California y Sonora experimentarán una onda de calor.

En las próximas 24 horas, la ola de calor en Baja California y Sonora elevará la temperatura hasta los 45 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Onda de calor azotará Baja California y Sonora el domingo 14 de junio

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, la onda de calor estará presente principalmente en el noreste de Baja California, centro y este de Sonora, así como el oeste de Chihuahua.

Si bien la onda de calor también se dejará sentir en Sinaloa y Durango, el mayor impacto se presentará en Baja California y Sonora, además del mencionado estado de Chihuahua.

Onda de calor en Baja California y Sonora (@conagua_clima)

En las dos primeras entidades mencionadas se alcanzarán hasta los 45 grados durante el mediodía y la tarde del domingo 14 de junio, mientras que en Chihuahua y Sinaloa la temperatura oscilará entre los 40 y 45 grados.

El resto del país tendrá temperaturas que irán entre los 30 a 40 grados, dependiendo de la hora del día y la zona, siendo más manejables hasta cierto punto para la población.

Autoridades dan recomendaciones ante onda de calor en Baja California y Sonora

Ante las altas temperaturas en Baja California y Sonora, autoridades dieron una serie de recomendaciones a los habitantes de dichas entidades.

Pidieron a la población de Baja California y Sonora que ante las altas temperaturas se hidraten bien, pues pueden sufrir un golpe de calor o deshidratación ante el clima extremo.

Asimismo, pidieron no salir a la calle en este domingo 14 de junio entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m., que es el lapso de tiempo en el que se dejará sentir más el alza de temperatura.

Y, en caso de ser necesario, protejan sus ojos con gafas de Sol, además de colocarse protector solar para evitar quemaduras y posibles afectaciones posteriores, como cáncer de piel.