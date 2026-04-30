A pesar del caso que las autoridades de Estados Unidos abrieron en su contra, Rubén Rocha Moya negó que ahora esté contemplando la posibilidad de dejar la gubernatura de Sinaloa.

“No (...) no adelantemos vísperas. Todo en su momento, todo en su momento” Rubén Rocha Moya

Así lo sentenció el mandatario estatal al ser cuestionado de forma directa sobre dicha posibilidad, ante lo cual dijo que éste no es un momento adecuado para adelantarse a los hechos.

Incluso, Rubén Rocha Moya intentó desestimar las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York, pues aseveró que no tiene ningún temor por el caso que se abrió en su contra.

Rubén Rocha Moya no piensa dejar la gubernatura de Sinaloa

El miércoles 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Rubén Rocha Moya y a otros 9 funcionarios y ex funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A pesar del caso que se abrió en su contra por el que se pide su detención y extradición, el gobernador de Sinaloa negó qué esté pensando en dejar el puesto.

Sin embargo, Rubén Rocha Moya habría dejado abierta la puerta a separarse del puesto en un futuro, toda vez que declaró que en su momento se concretarán los hechos que correspondan.

“No temo, no hay nada que temer. No le temo a nada, nada. ¿Por qué? Porque yo siento ser una persona limpia completamente y no tengo temor de nada" Rubén Rocha Moya

Además, el mandatario estatal aseveró que no tiene temor alguno por las acusaciones que se le han lanzado, pues aseveró que no hay ninguna razón por la pueda tener miedo.

Lo anterior debido a que destacó que desde su propia perspectiva, ha actuado de forma adecuada y no tiene manchas que puedan generar alguna afectación.

Rubén Rocha Moya (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Rubén Rocha Moya advierte que cada acusado debe defenderse por sí mismo

Luego de rechazar que esté contemplando la posibilidad de dejar la gubernatura de Sinaloa ante la acusación de Estados Unidos, Rubén Rocha Moya indicó que no intercederá por nadie.

Sobre ello, el gobernador refirió que si bien no tiene temor por su caso en específico, no puede hablar con respecto al resto de funcionarios y ex funcionarios también señalados por la fiscalía de Nueva York.

En el mismo sentido, Rubén Rocha Moya negó que esté dispuesto a “dar la cara” por los demás imputados, toda vez que destacó que "cada quien" es responsable de darla “por sí mismo”.