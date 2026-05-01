Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, informó que su partido solicitó el desafuero del gobernador Rubén Rocha Moya por las acusaciones de Estados Unidos.

“Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero” Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano

Según Jorge Álvarez Máynez, dicha solicitud fue presentada junto al diputado Gibrán Ramírez, contra todos los funcionarios sinaloenses que fueron señalados por presuntos vínculos criminales.

Movimiento Ciudadano solicita desafuero contra Rubén Rocha Moya (@JorgeAlvarezMaynez)

Movimiento Ciudadano va por desafuero de Rubén Rocha y Enrique Inzunza

En el documento compartido por Jorge Álvarez Máynez, se explica que Movimiento Ciudadano presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia en contra de:

Rubén Rocha

Enrique Inzunza

Juan de Dios Gámez

Servidores Públicos de Sinaloa

En la denuncia, Movimiento Ciudadano incluyó la reciente resolución de imputación emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos.

En la misma, se alega el delito de conspiración para el tráfico ilícito de sustancias controladas en convivencia con el Cártel de Sinaloa, lo que “ha generado una severa crisis en la relación bilateral”.

FGR analiza solicitudes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

Movimiento Ciudadano acusa financiamiento de Los Chapitos a campaña de Rocha Moya en 2021

Como antecedente, Movimiento Ciudadano incluyó en su denuncia que, en el año 2021 y en el contexto del proceso electoral en Sinaloa, se difundió sobre la campaña de Rocha Moya financiada por Los Chapitos.

Aunque esas acusaciones no fueron demostradas, el miércoles 29 de abril, la FGR confirmó que recibió la solicitud de extradición de Estados Unidos.

Sin embargo, supeditó cualquier arresto a que, por ahora, no existen pruebas suficientes contra Rocha Moya.