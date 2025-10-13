Fue desde el pasado 5 de octubre cuando el joven de Durango, Carlos Emilio Galván, desapareció en un bar de Mazatlán, Sinaloa, la Terraza Valentinos.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, también señaló que si bien la búsqueda corresponde a Sinaloa, se encuentran en coordinación para encontrar a Carlos Emilio Galván.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día de hoy lunes 13 de octubre, hay 133 mil 636 desaparecidos en México, mientras que en Sinaloa se reportan 6 mil 793.

Carlos Emilio Galván, joven de Durango, desapareció en bar de Mazatlán

Fue la noche del 5 de octubre la última vez que se vio a Carlos Emilio Galván, tras ir al baño en el bar Terrazas Valentinos en Mazatlán, Sinaloa, momento desde el que perdieron contacto con el joven de Durango.

Tal como señaló la mamá de Carlos Emilio Galván, fue en un viaje familiar a Mazatlán, Sinaloa, que el joven de Durango junto a sus primos mayores acudieron al bar y mientras pedían la cuenta, fue al baño.

De momento, su familia descarta informes de los avances en la investigación de parte de las autoridades de Sinaloa, referente a declaraciones y grabaciones del bar de Mazatlán para saber cómo desapareció Carlos Emilio Galván.

Al respecto, el bar de Mazatlán explicó en sus redes sociales que han colaborado con las autoridades con grabaciones e información sobre la desaparición del joven de Durango.

Carlos Emilio Galván, joven de Durango desaparecido en Mazatlán, Sinaloa (Terraza Valentinos)

Carlos Emilio Galván: ficha de búsqueda del joven de Durango desaparecido

La familia de Carlos Emilio Galván presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y las autoridades de Durango; asimismo, se han dedicado a compartir su ficha de búsqueda.

Carlos Emilio Galván acaba de cumplir 21 años (el 9 de octubre) y mide 1.70 metros, de complexión delgada, como se lee en la ficha de búsqueda emitida por la fiscalía de Durango.

Asimismo, su tez es morena clara, el cabello es castaño y corto, de cara ovalada y ojos medianos, café claros, con cejas semi pobladas y orejas grandes.

Como señas particulares, Carlos Emilio Galván tiene una cicatriz del lado izquierdo entre su cabello y una segunda en el abdomen; vestía de pantalón de mezclilla negro, playera del mismo color con letras blancas.