La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa respaldó al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos.

“No podemos permitir ninguna injerencia extranjera en nuestros asuntos internos”. CEDH de Sinaloa

En un comunicado, la CEDH de Sinaloa rechazó la intervención extranjera y defendió la soberanía nacional, solicitando que cualquier proceso se realice conforme a la Constitución y al Estado de derecho de México.

CEDH de Sinaloa respalda a Rocha Moya y funcionarios acusados (Especial)

CEDH de Sinaloa respalda honestidad de Rocha Moya

En respuesta a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios públicos, la CEDH manifestó su confianza en el gobernador de Sinaloa.

“Destacamos la actitud respetuosa que le ha caracterizado (a Rubén Rocha) hacia la autonomía de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos”. CEDH de Sinaloa

Asimismo, destacó su trayectoria como estudiante normalista y universitario, así como su dedicación como profesor en comunidades rurales desde 1969 y como catedrático universitario.

La CEDH también resaltó su trabajo en:

Miembro fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado

Miembro fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa

Líder estudiantil

Dirigente sindical

Diputado

Rector de la UAS

Senador

Gobernador

FGR analiza solicitudes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

CEDH exigió que el caso se resuelva solo en México

Aunque la CEDH reconoció que pasan cosas graves en México, dijo que esos problemas deben ser resueltos por el país en el marco de la Constitución Política y las leyes nacionales de México.

Asimismo, externó su respaldo a la Doctrina Estrada para resolver cualquier diferencia que se presente, sin permitir ninguna injerencia extranjera en los asuntos internos.

“Expresamos nuestra confianza en las Instituciones nacionales y en el Sistema de Justicia Mexicano”, finaliza el comunicado.