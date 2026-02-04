La senadora Andrea Chávez afirmó que las aspiraciones de Julián LeBaron al gobierno de Chihuahua en las elecciones 2027 son tan válidas como las de cualquier ciudadano, aunque recordó que deberá cumplir con los requisitos para ser candidato independiente.

En contraste, Andrea Chávez aseguró que Morena llegará fortalecido a la elección y que “Chihuahua se va a pintar de guinda”.

Andrea Chávez recordó en la mesa de diálogo en la que participa con la periodista Azucena Uresti que Julián LeBaron debe de cumplir con varios requisitos marcados en la constitución de Chihuahua.

Entre ellos, conseguir las firmas necesarias para poder ser considerado un candidato independiente.

“Escuché que Julián LeBaron busca la vía independiente y para eso existen requisitos de nuestra constitución local. Si él quiere participar, adelante. Somos demócratas.” Andrea Chávez, senadora por Morena y aspirante a candidatura

Asimismo, señaló que es “muy bonito” que en el estado haya suficientes proyectos políticos que permitan que todos los grupos en la sociedad se sientan representados.

Asimismo, Andrea Chávez aseguró que en las elecciones 2027 Chihuahua “se va a pintar color guinda”.

Sin señalar directamente su triunfo de manera anticipada, la senadora por Morena afirmó que las encuestas señalan el apoyo a su partido en el estado, por lo que es seguro que él o la candidata en Chihuahua será quien triunfe.

"Lo que es cierto es que hay un montón de encuestas que se han hecho públicas y lo que revelan absolutamente todas de forma unánime es que el estado de Chihuahua se va a pintar color guinda" Andrea Chávez, senadora por Morena y aspirante a candidatura

Además, reiteró que, sin importar lo que digan los grupos políticos o el apoyo claro que tiene de Adán Augusto López, “Morena va a ganar 2027…al final nadie fuera del estado de Chihuahua va a participar en esa decisión”.