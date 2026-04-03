Al advertir que “demonios andan sueltos” en plena Semana Santa, el activista Adrián LeBarón denunció que su familia sufrió un intento de ataque.

“En Alamillo, Chihuahua, 2 camionetas de sicarios se metieron a la casa de un sobrino intentando hacer cumplir las amenazas que desde hace semanas han lanzado a mi familia” Adrián LeBarón

Así lo acusó por medio de una publicación en redes sociales en la que explicó que a pesar de lo ocurrido, su familia se encuentra bien, pero señaló que la zona se encuentra bajo amenaza.

Días atrás, su hermano Julián Lebarón narró que también ha recibido amenazas directas en las que se le amaga con hacerle daño si no abandona sus aspiraciones políticas en las elecciones 2027.

Adrián LeBarón denuncian intento de ataque a su familia

A través de X, el activista Adrián LeBarón compartió un mensaje en el que acusó que “demonios andan sueltos” a pesar de estar en plena Semana Santa, pues dijo que su familia sufrió un intento de atentado.

Al respecto, señaló que sicarios ingresaron a la casa de uno de sus sobrinos en la comunidad de Alamillo, Chihuahua, en busca de “hacer cumplir las amenazas" que les han lanzado desde semanas previas.

Tras señalar que ya denunciaron los hechos, Adrián LeBarón dijo que fueron más de 12 delincuentes los que participaron en los hechos, pese a lo cual aseveró que su familia se encuentra bien.

“Gracias a Dios está bien mi sobrino y su familia, pero muchas familias de la sierra no, porque viven desplazados, amenazados, extorsionados y sometidos al dolor de la muerte. No sé puede vivir así” Adrián LeBarón

Adrián LeBarón denuncia intento de ataque contra su familia (@AdrianLebaron/X)

No obstante, refirió que los criminales continúan acechando la zona y ejecutan acciones con la intención de “manipular a la comunidad y a una región entera a través del terror”.

Sobre ello, indicó que los delincuentes han provocado el desplazamiento de muchas familias que están sometidas ante las amenazas que crecen día a día, pese a lo cual garantizó que no cederán en su derecho de vivir con libertad, en paz".

Julián LeBarón fue amenazado por sus aspiraciones políticas

Previo a la denuncia de Adrián LeBarón por el intento de ataque contra su familia en Alamillo, Chihuahua, su hermano Julián Lebarón reveló que ha sido objeto de amenazas debido a sus aspiraciones por la gubernatura del estado.

“Una amenaza directamente a mí amenazándome de muerte, sino abandono la aspiración a una candidatura” Julián Lebarón

A pesar de ello, Julián Lebarón sostuvo que no tiene la intención de abandonar su proyecto de candidatura independiente, por lo que destacó que ya interpuso las denuncias correspondientes.

Incluso, señaló que pudo reunirse con el fiscal del estado y la gobernadora Maru Campos para abordar el tema de las amenazas, pues dijo que Chihuahua es el estado más peligroso del país.