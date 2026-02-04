Medios de comunicación encontraron en el Senado un salón de belleza a disposición de los legisladores, habilitado presumiblemente por la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño.

Previamente, en ambas cámaras existía el servicio de salón de belleza, antes de la llegada de las medidas de austeridad, cuyo gasto se incluía en el presupuesto como el de 2016, por 336 mil pesos.

Salón de belleza es captado en el Senado; se le atribuye a Andrea Chávez

Medios compartieron un video en el que se observa un salón de belleza en el Senado que atiende al personal durante los días de sesiones entre 7:00 a 14:00 horas, atribuido a Andrea Chávez.

El salón de belleza habría sido implementado hace un año en el segundo piso de la Cámara, tal como narró la senadora del PVEM, Juanita Guerra, quien en ese momento se retocaba el tinte.

Igualmente señaló para medios de comunicación que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado está enterada de dicho salón de belleza que cobra por servicio de maquillaje o peinado.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el salón de belleza en el Senado opera los días de sesión para retocar a los legisladores, operado por Jazmín Espíndola, en un horario de 7:00 a 14:00 horas.

Sin embargo, apuntan que el uso de dicho salón de belleza en el Senado sería de uso exclusivo para la senadora, Andrea Chávez y allegadas; de momento la morenista no se ha pronunciado.

Salón de belleza en el Senado se atribuye a Andrea Chávez (Jorge Monroy vía X)

Salón de belleza en el Senado: Maquillaje y fijadores serían del dinero del erario

En 2018 con la llegada de las políticas de austeridad, el entonces presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, cerró el salón de belleza, lo que representó un ahorro de 653 mil pesos.

Pese a esto, el reciente descubierto salón de belleza cargaría el costo de maquillaje y otros enseres al dinero del erario, acorde con documentos que circulan en redes sociales.

Se compartió una orden de pedido de parte de la Dirección de Administración y Planeación del Senado para el mes de agosto 2024, por un aproximado de tres mil pesos, que solicita:

Spray fijador

Mousse

Protector térmico

Cepillos de la marca Olivia Garden, con un precio de hasta mil pesos

Gel

Pasadores Carmita con valor de 251 pesos

Prime para rostro y otros maquillajes de la marca MAC, con valor mínimo de 500 pesos

Salón de belleza en el Senado (Libro Negro vía X)

En breve más información...