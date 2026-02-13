La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ya ha respondido a la propuesta del senador Adán Augusto López sobre la también senadora, Andrea Chávez como candidata a la gubernatura de Chihuahua.

A lo que sin más Sheinbaum le recordó a Adán Augusto que cualquier candidato de Morena debe ganar la encuesta interna del partido para su postulación efectiva.

Sheinbaum le recuerda a Adán Augusto las encuestas para candidaturas, tras propuesta de Andrea Chávez

Ante la pregunta de la propuesta de Adán Augusto sobre Andrea Chávez como candidata a la gubernatura de Chihuahua, Sheinbaum le recordó al senador las encuestas de candidato en el partido.

“Recuerden que en Morena, debería decirlo Luisa es por encuesta. Es un método muy bueno. Porque además no es encuesta a los militantes de Morena, sino es una encuesta abierta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, la mandataria Sheinbaum explicó que el método de realizar una encuesta para los candidatos es seguro, así como garantizar la paridad entre mujeres y hombres.

“Igual los candidatos de gobernadores y jefe o jefa de gobierno tienen una encuesta, en la que se debe garantizar la paridad mitad mujeres y hombres en los puestos que se proponen”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum aseguró que cualquiera que quiera ser candidato en Morena para las elecciones 2027 deberá ganar su encuesta.

“Cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular tiene que ganar su encuesta, a menos que sea la única propuesta”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum recuerda que ganó encuesta de candidatura presidencial

Ante su respuesta a la propuesta de Adán Augusto sobre Andrea Chávez, la presidente Claudia Sheinbaum recordó que se convirtió en candidata presidencial, tras ganar su encuesta.

“En mí caso yo llegue a ser candidata a la presidencia por Morena y los partidos aliados, porque gané una encuesta con otros 5 compañeros que participaron”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México