Julián Eduardo LeBaron Ray, activista originario de Galeana, Chihuahua, se convirtió en una de las voces más visibles contra la violencia desde 2009, tras el asesinato de su hermano Benjamín.

Reconocido por liderar movilizaciones ciudadanas y por su defensa de los derechos humanos, ahora busca dar el salto a la política con una candidatura independiente a la gubernatura de Chihuahua para las elecciones 2027.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Julián LeBaron, como:

¿Quién es Julián LeBaron?

¿Cuántos años tiene Julián LeBaron?

¿Cuál es el signo zodiacal de Julián LeBaron?

¿Julián LeBaron tiene esposa?

¿Julián LeBaron tiene hijos?

¿Qué estudió Julián LeBaron?

¿Cuál es la trayectoria de Julián LeBaron? y más

Julián LeBaron, cuyo nombre completo es Julián Eduardo LeBaron Ray, es un activista originario de Chihuahua que lidera la comunidad mormona que se estableció en en el municipio de Galeana, Chihuahua.

Ahora buscará la gubernatura de Chihuahua para probar que la sociedad es capaz de “hacer más” por el pueblo que lo que los políticos han hecho a lo largo de la historia.

Si bien se desconoce la edad del activista Julián LeBaron, se sabe que su cumpleaños es el 31 de marzo.

Ya que Julipan LeBaron cumple años el 31 de marzo, el activista y posible candidato a la gubernatura de Chihuahua nació bajo el signo zodiacal de Aries.

Se desconoce si Julián LeBaron tiene o no esposa.

Asimismo se desconoce si Julián LeBaron tiene o no hijos.

Se desconoce cuál es el último grado de estudios de Julián LeBaron; sin embargo, cuenta con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas, por ser un ejemplo para la sociedad nacional e internacional.

Julián LeBaron es el líder de la comunidad mormona establecida en la colonia LeBaron, ubicada en el municipio de Chihuahua, de Galeana.

Inició en el activismo en 2009 cuando uno de sus hermanos, Benjamín, y su cuñado, Luis Widmar, fueron secuestrados y asesinados.

Antes de dicho ataque, ocurrido en julio, su hermano más joven Erick LeBaron, también fue secuestrado; sin embargo lograron su liberación.

A partir de dicho momento se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia.

El 4 de noviembre de 2019 su familia sufrió una tragedia, donde 3 mujeres y 6 niños fueron asesinados dentro de su comunidad.

Desde entonces su activismo incrementó en favor de su comunidad y exigiendo justicia para su familia.

En la búsqueda de justicia, realizó varias marchas en el país para denunciar la crisis de inseguridad en México.

Asimismo, ha sumado a su causa la lucha contra la corrupción en el estado de Chihuahua, donde ha denunciado corrupción por parte de funcionarios, como cobro de piso a trabajadores del campo.