El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua ratificó medidas cautelares contra la senadora morenista Andrea Chávez Treviño por presuntos actos anticipados de campaña.

Lo que obliga a Andrea Chávez a retirar su imagen y nombre de ambulancias y un consultorio médico de una población en Chihuahua.

Tribunal Electoral obliga a Andrea Chávez a retirar su campaña anticipada en Chihuahua

El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua obligó a la senadora de Morena, Andrea Chávez, a retirar su imagen y nombre de ambulancias y un consultorio médico en Guadalupe y Calvo tras comprobar su campaña anticipada.

La denuncia del PAN contra Andrea Chávez alega promoción personalizada con recursos públicos fuera de periodos electorales.

Ratifican sanciones contra Andrea Chávez por campaña anticipada en Chihuhahua (Especial)

Aunque la senadora impugnó argumentando ausencia de proceso electoral, el tribunal lo desechó por riesgo de daño irreparable a la equidad.

La resolución del Tribunal Electoral de Chihuahua contra Andrea Chávez fue celebrada por la dirigencia panista local como precedente contra abusos.

Como era de esperarse, las medidas cautelares contra Chávez por parte del TEECH generaron debates en medios y redes sociales sobre límites a la promoción política.

Asimismo, hay quienes aseguran que este caso sobre las sanciones en contra de la senadora morenista podría escalar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según analistas electorales.