Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, respondió a los comentarios que realizó Adán Augusto López sobre la posible candidatura de Andrea Chávez a la gubernatura de Chihuahua.

Adán Augusto López cerró filas por Andrea Chávez asegurando que la senadora de Morena va a ser candidata por la gubernatura de Chihuahua y ganará; el alcalde Cruz Pérez Cuéllar respondió.

Adán Augusto López cierra filas y descarta daño a Andrea Chávez en Chihuahua (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Alcalde Cruz Pérez Cuéllar responde a Adán Augusto López por especulación sobre gubernatura de Chihuahua

Durante un encuentro con los medios, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fue cuestionado sobre la especulación que realizó Adán Augusto López sobre Andrea Chávez y la gubernatura de Chihuahua.

Cruz Pérez Cuéllar aseguró que “en Chihuahua mandan los chihuahuenses, no un senador”, refiriéndose a Adán Augusto López y reiterando que él no va a decir quien gobierna el estado.

Asimismo, Cruz Pérez Cuéllar citó lo dicho por Adán Augusto López y dijo que es verdad que Chihuahua “se merece un buen gobierno”, sin embargo, eso lo decidirá el pueblo y no un senador.

“Sí, hace falta un buen Gobierno en Chihuahua, pero en Chihuahua mandamos los chihuahuenses no un senador de fuera”. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez

Cabe mencionar que Andrea Chávez ha expresado públicamente que todos los ciudadanos tiene derecho de contender en las elecciones y adelantó que Chihuahua se pintará de guinda en 2027.