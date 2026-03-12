Andrea Chávez, actual senadora de Morena, confirmó que busca la candidatura en Chihuahua para las elecciones de 2027.

Así lo dio a conocer la propia Andrea Chávez durante su participación en una mesa de debate junto a las legisladoras Laura Ballesteros y Claudia Anaya y la periodista Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Andrea Chávez confirma participación en el proceso interno de Morena por Chihuahua rumbo al 2027

Andrea Chávez expresó públicamente su intención de participar en la contienda interna de Morena por la gubernatura de Chihuahua para las próximas elecciones de 2027.

La senadora fue cuestionada sobre su posible designación como coordinadora territorial de Morena en Chihuahua, a lo que respondió con una afirmación breve: “Espero que sí”.

Ello coloca a Andrea Chávez entre las primeras figuras del partido guinda que comienzan a perfilarse rumbo al próximo proceso electoral estatal.

Y es que encabezar una coordinación territorial ha adquirido relevancia dentro de la estructura interna del movimiento, ya que suele interpretarse como una plataforma política previa a la búsqueda formal de una gubernatura.

Andrea Chávez, senadora de Morena (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

De esta manera, Andrea Chávez dejó ver su interés por encabezar los trabajos de organización política en Chihuahua y fortalecer su presencia en el territorio.

Esto toda vez que sirve para llevar a cabo recorridos, consolidar redes de apoyo y mantener contacto directo con simpatizantes y militantes dentro de la entidad.

Será en junio de 2026 cuando Morena defina a quienes participarán por las coordinaciones territoriales disponibles, y de agosto a septiembre definirá a los perfiles elegidos.