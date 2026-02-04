El activista Julián LeBaron anunció que se prepara para una candidatura independiente a la gubernatura de Chihuahua.

“Se me han acercado para pedírmelo (ser candidato al gobierno) y estamos seriamente considerándolo. Esto será un asunto totalmente independiente” Julián LeBaron

De acuerdo con el activista, está desarrollando un proyecto político para 2027 para que el pueblo de Chihuahua pueda hacer “en unos cuantos años” lo que la política no ha hecho en siglos.

Asimismo, señaló que fue llamado a comparecer ante las autoridades del estado sin que se le informara qué cargos se le estaría imputando.

Sin embargo, considera que con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR), no se utilice la Fiscalía de Michoacán para criminalizar a quienes se manifiestan.

De acuerdo con Julián LeBarón ya se está creando un movimiento político independiente en Chihuahua, alejado de los partidos políticos.

Asimismo, resaltó que los chihuahuenses pueden hacer en poco tiempo “lo que los políticos no han hecho en un siglo”.

“Los Chihuahuenses podemos hacer por nosotros mismos en unos cuantos años lo que no han hecho por nosotros los políticos en un siglo” Julián LeBaron

En el mismo sentido, señaló que las comunidades menonitas del estado se están organizando para participar por primera vez como movimiento político ante el “descaro” de las autoridades que, según Julián LeBaron, realizan cobro de piso para permitirles trabajar.

“Ya los menonitas están organizándose para empezar a participar en la política en este 2027 por primera vez. Ellos nunca han participado en la política” y es tan tan descarado y tan burdo lo que se hace con la autoridad, que pues que ellos están buscando cómo cómo proteger a sus comunidades y y esa es el run de de acá de la región" Julián LeBarón

Por otra parte, Julián LeBarón denunció persecución por parte de la Fiscalía de Chihuahua por denunciar el cobro de piso a trabajadores.

De acuerdo con el activista, funcionarios de la fiscalía cobran piso a los campesinos para que puedan trabajar e incluso montan retenes para “extorsiona a los paisanos”.

En este sentido, señaló que fue citado para comparecer ante la Fiscalía del estado pero no se le ha informado de qué se le acusa.

“Yo realmente ni siquiera sé de qué me están acusando, porque pues a mí me están llamando a declarar a la fiscalía y lo único que hicimos nosotros fue hacer pública la información de los compañeros” Julián LeBaron

Sin embargo, compartió que uno de los señalamientos es la obstrucción al actuar de las autoridades, pero no conoce las acusaciones que se están haciendo hacia su persona.