Julián LeBarón, activista y aspirante al gobierno de Chihuahua, aseguró que la colaboración del estado con Estados Unidos es necesaria ante la violencia que se vive.

El activista resaltó que él y su familia han sido amenazados de muerte, pero no es el único, pues pueblos completos al noroeste de Chihuahua “han perdido su soberanía” por la violencia que genera la delincuencia organizada.

“Y personalmente, de cierta manera ya perdí mi soberanía porque estoy amenazas de muerte y hay pueblos completos en el noroeste de Chihuahua que perdieron su soberanía y de hecho tuvieron que muchos de ellos violar la soberanía de Estados Unidos para irse de nuestro país por la inseguridad” Julián LeBarón

Agentes de Estado Unidos murieron en defensa de nuestro pueblo: Julián LeBarón

Julián LeBarón resaltó que la estrategia del gobierno federal ante la presencia de agentes de Estados Unidos en Chihuahua es equivocada, pues cerrar la puerta a las oportunidades de colaboración “sería un error fatal”.

“Yo apruebo absolutamente que haya coordinación y participación pero obviamente se tiene que cumplir la ley…pero creo que se tiene que abrir la puerta para que se pueda cumplir la ley…cerrarle la puerta a eso sería un error fatal” Julián LeBarón

El activista y aspirante a gobernador aseguró en entrevista con Azucena Uresti que la inseguridad en el estado ha provocado la migración y destacó que se debe de poner atención a las acciones para terminar con ésta.

En el mismo sentido, resaltó que los agentes de Estados Unidos, así como nacionales “dieron su vida” por la defensa de la gente y “eso merece respeto”, en lugar de criticar si violaron la soberanía al ingresar al país.

“Si violaron la soberanía, los agentes que murieron pagaron el precio más alto que cualquier persona puede pagar en este mundo y los agentes que murieron, murieron en defensa de nuestra gente y yo creo que eso merece respeto” Julián LeBarón

Julián LeBarón: El derecho a la vida existe por encima de cualquier gobierno

De acuerdo con Julián LeBarón, la presencia de los agentes de Estados Unidos en Chihuahua debe considerarse desde el apoyo que brindaron en vida y no desde los señalamientos.

El activista resaltó que “el derecho a la vida y a la libertad existe por encima de cualquier gobierno” y reiteró que los agentes que murieron en Chihuahua merecen respeto por el servicio dado al pueblo del estado.

Asimismo, Julián LeBarón resaltó que no se puede justificar el abandono al pueblo ante la inseguridad que sufren por lo que está escrito en “chingado papel”.

“Nosotros no podemos permitir que los mexicanos sean el medio, la inseguridad y el abandono sea el medio para que se cumpla lo que está escrito en un chingado papel, porque ese papel existe para que se nos respete, cosa que no se hace” Julian LeBarón

Julián LeBarón resaltó que en Chihuahua “muchas veces nos encontramos indefensos” por lo que es necesario que se llegue a un acuerdo de colaboración para defenderse de la violencia en el estado.

Asimismo, señaló que entre los chihuahuenses existe indignación por la “distracción sobre temas de soberanía” y se señale a personas “que ya dieron su vida para protegernos”.