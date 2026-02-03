Adán Augusto López reiteró que su salida de la coordinación parlamentaria en el Senado fue una decisión personal y descartó que afecte la carrera política de Andrea Chávez en Chihuahua.

El exsecretario de Gobernación aseguró que Andrea Chávez ha sido víctima de campañas de desprestigio, pero cuenta con su respaldo absoluto.

Incluso adelantó que Chávez podría sustituir a María Eugenia Campos en la gubernatura de Chihuahua en las elecciones 2027.

Adán Augusto López respalda aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua

Tras nuevamente aclarar que dejar la coordinación parlamentaria en el Senado fue una decisión personal y no la consecuencia de ser presionado, Adán Augusto López descartó que su salida haga daño a Andrea Chávez en Chihuahua.

En declaraciones frente a diversos medios de comunicación, Adán Augusto López, de 62 años de edad, descartó que su salida afecte la carrera política de Andrea Chávez, de 28 años de edad.

Para López Hernández, la senadora ha sido víctima de campañas que buscan desprestigiarla, pero que no la arruinarán.

“Yo creo que la señora Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundio. Es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena rumbo a la candidatura al gobierno del estado. Piensan algunas personas que inundando las redes con notas, con eso la van descarrilar, se equivocan” Adán Augusto López, senador por Morena

Andrea Chávez Treviño cuenta con el apoyo absoluto de Adán Augusto López

Adán Augusto López lo deja claro, su vínculo con Andrea Chávez Treviño, cuya carrera política apadrinó y piensa seguir impulsando no se romperá.

Tan es así que da por hecho que Andrea Chávez sustituirá a María Eugenia Campos Galván, de 50 años de edad, en la gubernatura de Chihuahua, la cual se renovará en septiembre de 2027.

“Yo sostengo que va a ser la candidata y a la gobernadora de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno” Adán Augusto López, senador por Morena

Adán Augusto López descarta que su salida afecte a Andrea Chávez (Captura de video / Azucena Uresti)

Aunque la preferencia es evidente, Adán Augusto López destacó que al ser parte de Morena, está comprometido en apoyar a sus compañeros del partido que aspiren a cargos de elección popular.

“Sin duda cuenta con nuestro apoyo”, concluyó. Adán Augusto López

Por su parte, Andrea Chávez Treviño no tardó en reaccionar a la salida de Adán Augusto López, a quien le expresó su respaldo y agradecimiento.