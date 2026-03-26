El activista Julián LeBarón denunció públicamente amenazas relacionadas con su candidatura en Chihuahua, tras recibir mensajes intimidatorios dirigidos a su padre, Joel Francisco LeBarón Soto.

“En nuestra familia tenemos un acuerdo: cualquier amenaza hacerla pública y jamás pagar rescate ante un secuestro. Presentamos una denuncia por amenazas realizada a mi padre, a mis hermanos y a mi persona”. Julián LeBarón, activista y aspirante en las elecciones 2027

En ellos se advertía sobre posibles atentados contra su familia y se exigía que abandonara las elecciones 2027.

Pese a ello, LeBarón aseguró que el miedo no lo detendrá y pidió apoyo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayando que se trata de un problema social que exige atención inmediata.

Julián LeBarón denuncia amenazas por candidatura en Chihuahua y pide apoyo a Harfuch (@julianlebaron)

Julián LeBarón denuncia amenazas por candidatura en Chihuahua

Con foto es como Julián LeBarón hizo pública una denuncia de amenazas por candidatura en Chihuahua, la cual fue presentada el 25 de marzo en la Fiscalía General del Estado, tras mensajes.

Mensajes de amenazas los cuales Julián LeBarón precisa fueron enviados a su padre Joel Francisco LeBarón Soto en los que se les intimida con atentados a su vida y la de su familia.

Así como se le pide que incite a su hijo Julián LeBarón a bajarse de la candidatura en Chihuahua, para las elecciones 2027, sin embargo, el activista asegura que pese a las amenazas el miedo no los detendrá.

“No es un hecho aislado. Es el reflejo de lo que viven miles de familias en Chihuahua todos los días: miedo, silencio y un sistema que no protege. Aquí el mensaje es claro: quieren que nos callemos y que nos incomodemos. Pero se equivocan. No me voy a bajar. No me voy a rajar”. Julián LeBarón, activista y aspirante en las elecciones 2027

Julián LeBarón denuncia amenazas por candidatura en Chihuahua y pide apoyo a Harfuch (@julianlebaron)

Julián LeBarón denuncia amenazas por candidatura en Chihuahua y pide apoyo a Harfuch (@julianlebaron)

Julián LeBarón pide apoyo a Harfuch por amenazas

Tras la denuncia de amenazas, el activista Julián LeBarón pidió apoyo al secretario de seguridad federal, Harfuch puntualizando que no se trata de un caso común, sino social de Chihuahua.

“Porque esto ya no se trata solo de mí, ni de mi familia. Se trata de todos los chihuahuenses que han sido amenazados, extorsionados o silenciados, y que han tenido que aprender a vivir con miedo”. Julián LeBarón, activista y aspirante en las elecciones 2027

Julián LeBarón argumento a Harfuch que “la seguridad no es un tema que se pueda trasladar entre niveles de gobierno mientras amenazan a las familias, lo exigimos como mexicanos”.