La gobernadora Maru Campos anunció la creación de una unidad especializada para investigar el caso de agentes estadounidenses que presuntamente realizaban operaciones de campo en Chihuahua.

“La decisión de crear esta unidad es en función de la importancia que ha adquirido el caso en aras de la transparencia y con la finalidad de recabar toda la información y darle claridad a los acontecimientos” Maru Campos

Según anunció Maru Campos, esta institución sería encabezada por Wendy Paola Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia.

Sin embargo, destacó que su gobierno continuará colaborando con las instituciones que resulten necesarias para evitar el trasiego y consumo de drogas en México y Estados Unidos.

Maru Campos anuncia unidad para investigar caso de agentes en Chihuahua (@Maru Campos)

Wendy Paola Chávez encabezará investigación de agentes en Chihuahua

A través de sus redes sociales, la gobernadora Maru Campos señaló que el objetivo de la nueva unidad especializada tendrá el fin de transparentar los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril:

Desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua

Muerte de dos agentes estadounidenses de la CIA

En su anuncio, Maru Campos destacó la trayectoria de Wendy Paola Chávez al frente de la FEM por la procuración de justicia para las mujeres, por lo cual será ella la encargada de avisar periódicamente de los avances en la investigación.

Adicionalmente, afirmó que se van a redoblar los esfuerzos, para seguir dando resultados tan contundentes como fue el desmantelamiento del narcolaboratorio en El Pinal.

Maru Campos anuncia unidad para investigar caso de agentes en Chihuahua (@Maru Campos)

Maru Campos no dará detalles sobre la investigación de agentes en Chihuahua

En su mensaje, la gobernadora Maru Campos aseguró que su administración no dará más detalles sobre el avance de la investigación del caso del desmantelamiento del narcolaboratorio.

A su vez, sostuvo que su gobierno mantendrá su lucha frontal contra la delincuencia en coordinación con todas las instituciones y la colaboración que resulte necesaria para cumplir la misión de asegurar la paz.

“Este golpe significa un gran impacto económico al crimen organizado y evita que millones de dosis de cristal y otras drogas lleguen a nuestras calles” Maru Campos

El mensaje de Maru Campos ocurre luego de reunirse con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, para aclarar el estado de las investigaciones sobre los hechos en el municipio de Morelos.