Greg Abbott es uno de los políticos más influyentes de Estados Unidos; ha ocupado cargos clave dentro del sistema judicial y político texano, además de convertirse en una figura nacional por temas como migración, economía y seguridad fronteriza. Si quieres conocer más sobre su edad, familia, estudios y experiencia profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Greg Abbott?

Greg Wayne Abbott es un político y abogado estadounidense del Partido Republicano. Desde 2015 se desempeña como el 48.º gobernador de Texas, uno de los estados más importantes y poblados de Estados Unidos.

Antes de llegar al gobierno estatal, fue juez de distrito, magistrado de la Suprema Corte de Texas y procurador general del estado, cargo en el que se convirtió en el funcionario con mayor tiempo en esa posición. Su liderazgo ha sido especialmente visible en debates sobre inmigración, educación y políticas conservadoras.

¿Qué edad tiene Greg Abbott?

Greg Abbott nació el 13 de noviembre de 1957 en Texas, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 68 años.

¿Greg Abbott tiene esposa?

Sí, desde 1981, Greg Abbott está casado con Cecilia Abbott.

¿Qué signo zodiacal es Greg Abbott?

Al haber nacido el 13 de noviembre, Greg Abbott es Escorpio, signo que se caracteriza por ser analítico, práctico y perfeccionista.

¿Greg Abbott tiene hijos?

Sí, Greg Abbott tiene una hija de nombre Audrey Abbott.

¿Qué estudió Greg Abbott?

Greg Abbott cuenta con una licenciatura en Finanzas por la University of Texas at Austin y un doctorado en Derecho por Vanderbilt University Law School.

¿En qué ha trabajado Greg Abbott?

Greg Abbott cuenta con una trayectoria muy extensa dentro de la política de Estados Unidos, destacando cargos como: