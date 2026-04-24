El gobierno de Maru Campos en Chihuahua, brindó acceso ilimitado al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a la videovigilancia Centinela.

Sin aviso al gobierno federal, Maru Campos firmó con Greg Abbott, gobernador de Texas, el común acuerdo para vigilar desde instalaciones de Chihuahua cruces por la frontera.

FBI tiene acceso a videovigilancia en Chihuahua desde 2023 gracias a Maru Campos

La operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua, destapó que no es la única acción arbitraria que Maru Campos ha tenido en su gobierno.

Según un memorando que La Jornada citó, la gobernadora de Chihuahua habría firmado desde 2023 un acuerdo con Greg Abbott para brindar acceso al FBI y a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) a el sistema de vigilancia Centinela del estado.

Esta videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua, presidida por Gilberto Loya, consta de 4 mil cámaras a las que agencias de Estados Unidos tienen acceso ilimitado sin restricciones locales y sin autorización previa del gobierno federal.

Asimismo, se habla del uso de drones Centinela, vigilancia en muro fronterizo, acceso a una base de datos con Inteligencia Artificial (IA) y al registro de licencias de conducción del estado.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Según los argumentos citados en el memorando, es un trabajo en conjunto para las acciones que Chihuahua está reforzando para la vigilancia del muro fronterizo, traducido en:

Migración ilegal

Trata de personas

Narcotráfico

Por otra parte, el gobierno de Maru Campos ha brindado un piso en la Torre Centinela a agencias de Estados Unidos, para la vigilancia del cruce de camiones de carga desde Chihuahua hasta Texas, en busca de detectar cruces ilegales en cargamentos de maquiladoras.

Gilberto Loya plantea instalar mismo sistema que Colombia trabaja con Estados Unidos

Maru Campos tiene un acuerdo con Greg Abbott para que agencias de Estados Unidos puedan usar el servicio de videovigilancia de Chihuahua, además de que Loya quiere instalar un sistema que el país Norteamericano conoce bien.

En agosto de 2025, Gilberto Loya viajó a Colombia para conocer el sistema con el que el país opera con Estados Unidos, explicando que busca instalar algo similar en la Torre Centinela.