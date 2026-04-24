La inauguración de la Torre Centinela en Chihuahua el 20 de abril de 2026, destapó que el gobierno del estado decidió destinar un piso para agencias de Estados Unidos.

El piso 18 será donde agencias de Estados Unidos podrán operar para un intercambio de inteligencia, pero no “trabajo policiaco en campo”, advirtió Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua.

Destinan piso en Torre Centinela en Chihuahua a agencias de Estados Unidos

Un día antes de la inauguración de la Torre Centinela en Chihuahua, que opera como un centro de mando de seguridad pública en el estado, Loya compartió que destinaron un piso a agencias de Estados Unidos.

Asegurando que se trata del intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y México, se habló de agencias como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés).

Gilberto Loya, titular de SSP de Chihuahua. (@comisarioloya)

Gilberto Loya explicó que se trata del piso 18 de los 20 que constituyen la Torre Centinela, asegurando que la permanencias de las agencias de Estados Unidos puede ser eventual o permanente, según las labores que se realicen en conjunto.

Asimismo, habló del “siguiente nivel de colaboración” aunque advirtió que este debe ser autorizado por la cancillería de México.

Por otra parte, Gilberto Loya externó que la permanencia de las agencias de Estados Unidos en un piso de la Torre Centinela siguen el intercambio de inteligencia con “información en tiempo real” que permite la ley, rechazando su actividad en campo.