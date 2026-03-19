Como parte de los trabajos de seguridad, se informó que Rafael “N”, alias ‘Aurora’, acusado del delito de huachicol, fue detenido el miércoles 18 de marzo de 2026 en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Así lo confirmó el Gabinete de Seguridad en una tarjeta informativa, donde se explica que la detención de Rafael ‘Aurora’ se realizó con apoyo de la Secretaria de Seguridad y Fiscalía de Michoacán.

Rafael ‘Aurora’ (Gabinete de Seguridad)

El operativo tuvo lugar en la colonia Rosa de Castilla, del municipio de Uruapan, en la misma zona en la que fue asesinado el alcalde Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.

Rafael ‘Aurora’ sería operador de huachicol del CJNG

De acuerdo con fuentes oficiales, al ahora detenido Rafael ‘Aurora’ se le acusa de ser uno de los presuntos operadores de huachicol del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de estar acusado por el delito de robo hidrocarburos, a Rafael ‘Aurora’ se le relaciona con:

Delitos contra la salud

Delincuencia organizada

Privación ilegal de la libertad

Durante su detención, a Rafael ‘Aurora’ se le aseguró un arma de fuego, cartuchos, dosis de narcótico y un vehículo, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Rafael ‘Aurora’ (Gabinete de Seguridad)

¿Quién es Rafael ‘Aurora’, ligado al CJNG?

De acuerdo con reportes, Rafael “N”, conocido como ‘Rafa’ o ‘Aurora’, tendría 35 años y sería uno de los operadores de huachicol del CJNG.

Además de los delitos ya mencionados, al acusado se le investiga por los delitos de privación ilegal de la libertad y receptación.