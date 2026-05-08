El coordinador y jefe de asesores de Uruapan, Roberto Ávila Tinoco murió la madrugada del 8 de mayo de 2026, tras un accidente automovilístico en la carretera Morelia-Pátzcuaro.

La alcaldesa Grecia Quiroz lamentó la muerte del abogado Roberto Ávila Tinoco, así como su hermano Hugo, que también falleció en el accidente.

Muere jefe de asesores de Uruapan y su hermano; Grecia Quiroz manda mensaje

La madrugada del hoy se presentó un accidente en la carretera Morelia-Pátzcuaro que llevó a un vehículo a impactarse contra un tráiler; ahora se sabe que los fallecidos fueron Roberto Ávila Tinoco y su hermano Hugo.

Por un mensaje a través del gobierno de Uruapan, la alcaldesa Grecia Quiroz lamentó “profundamente” la muerte de su coordinador de asesores.

Asimismo, la viuda de Carlos Manzo deseó pronta resignación a la familia de Roberto Ávila Tinoco.

Gobierno de Uruapan lamenta la muerte de Roberto Ávila Tinoco. (@UruapanGobiernoMunicipal)

Por otra parte, desde sus redes sociales oficiales, Grecia Quiroz compartió un mensaje la madrugada de hoy, donde expresa haber recibido la noticia para informarle la muerte de Roberto Ávila Tinoco.

Con una fotografía de Tinoco junto a Carlos Manzo, la alcaldesa expresó el gran entusiasmo con el que habló la última vez con el abogado sobre “proyectos” en los que querían trabajar.

Sin embargo, reflexionó “la vida es tan frágil” así que mandó “abrazo solidario a su esposa e hijas”.

“A su esposa e hijas les mando un fuerte abrazo solidario; lleno de mucha fortaleza, que Dios les de La Paz para poder seguir, cuentan conmigo como Presidenta, pero sobre todo como mujer, y como ser humano (sic)”. Grecia Quiroz, alcaldesa.

Grecia Quiroz lamenta la muerte de Roberto Ávila Tinoco. (@Grecia Quiroz)

Roberto Ávila Tinoco y Carlos Manzo. (@Grecia Quiroz)

Muerte del jefe de asesores de Uruapan fue tras accidente automovilístico en Morelia

Roberto Ávila Tinoco y su hermano Hugo murieron hoy tras un accidente automovilístico en la carretera Morelia-Pátzcuaro tras impactarse contra un tráiler.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el jefe de asesores viaja en un Volkswagen Jetta blanco, cuando se impactó contra un tráiler quedando por debajo del remolque.

Aunque autoridades de Morelia no ha determinado cómo sucedió el accidente, testigos aseguran que el carro de Roberto Ávila Tinoco viajaba a alta velocidad.

Por otra parte se dice que al sitio del accidente llegó el equipo de bomberos y paramédicos, pero ambos ya se encontraban sin vida.

Vehículo impactado de Roberto Ávila Tinoco. (Especial)

El cuerpo de Roberto Ávila Tinoco y su hermano Hugo, serán velados hoy a partir de las 12:00 pm en la Funeraria San José.