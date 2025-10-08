Omahi es el onceavo granjero de 16 que ingresarán a La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre.

La participación de Omahi en La Granja VIP, el tan esperado reality show de TV Azteca que se transmitirá simultáneamente en Disney+, se confirmó en Venga La Alegría.

¿Quién es Omahi?

Omar Maldonado Hinojosa es el verdadero nombre del influencer mexicano Omahi, cuyo apodo proviene de un juego de palabras.

La ‘O’ es por su nombre de pila, la ‘Ma’ surge de su apellido paterno y el ‘Hi’ de su apellido materno.

La fama de Omahi surge de las redes sociales. En TikTok cuenta con 31 millones de seguidores, plataforma donde lo encuentras como omahi.tiktok

Aunque no se especializa en un tema en específico, su contenido es popular por su característico sentido del humor.

Suele realizar sketchs que reflejan casos de la vida real. Así como pone a prueba diversos artículos para ver si en verdad cumplen lo que prometen.

Aunado a esto, realiza servicio a la comunidad. Ha regalado comida a personas en situación de calle así como ha donado tratamientos médicos a personas necesitadas.

¿Qué edad tiene Omahi?

Omahi nació en Monterrey, Nuevo León, el 12 de diciembre de 1994 por lo que actualmente tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa Omahi?

Omahi no está casado. Hace unos meses fue vinculado con la tiktoker Valeria Valram, de 22 años de edad, con quien fingió tener un romance.

Actualmente, se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Omahi?

Omahi pertenece al signo zodiacal de sagitario.

¿Cuánto hijos tiene Omahi?

Omahi no tendría hijos.

¿Qué estudió Omahi?

Omahi estudió derecho a lo largo de cinco años; sin embargo, su mayor talento es la fotografía.

¿En qué ha trabajado Omahi?

Omahi se inició en las redes sociales compartiendo sus fotografías, su trabajo llegó a la televisión.

Decidido a dedicarse a la creación de contenido, en mayo de 2021 hizo un video con una muñeca, material que le abrió las puertas a la fama.

Ha colaborado con los tiktokers:

Sofia Mata, de 23 años de edad

Rodrigo Contreras, de 25 años de edad

Además de ser tiktoker, Omahi es un DJ. Ha participado en festivales como:

Electric Daisy Carnival (EDC)

Dance of Colours

Omahi es participante de La Granja VIP

A través de Venga La Alegría se anunció la participación de Omahi en La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca.

Al respecto, Omahi se dijo nervioso y emocionado de ingresar a La Granja VIP, una experiencia diferente que está seguro marcará su vida.

Pese a que faltan pocos días para que el reality de resistencia comience, el creador de contenido aún no tiene lista su maleta, razón por la que su mamá lo regañó.

Pensando en el juego, aún no tiene una estrategia; sin embargo, fluirá e imprimirá el toque divertido.