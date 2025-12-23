Dentro de la televisión, TV Azteca ha tratado de entrar a la competencia de los reality shows.

Este 2025, la televisora del Ajusto dio un paso más en el rubro con el estreno de La Granja VIP, reality que llegó al final de su primera temporada el domingo 21 de diciembre.

Los realities más polémicos de TV Azteca regresan en 2026

La periodista de espectáculos Flor Rubio, adelantó la confirmación del regreso de los tres realities shows más vistos de TV Azteca y sus posibles fechas de estreno:

MasterChef: primera mitad de 2026 (fecha por confirmar)

La Academia: verano de 2026 (fecha por confirmar)

La Granja VIP 2: 11 de octubre de 2026

La Granja VIP (La Granja VIP 'X' @lagranjavipmx)

Hasta el momento, y de acuerdo con la información que proporcionó la periodista, La Granja VIP es el único programa con fecha de estreno definida en su totalidad.

Por otra parte, en cuanto a MasterChef se sabe que será el primer reality de TV Azteca en ser transmitido para el próximo 2026.

Del mismo modo, falta por determinar si será el formato opriginal o la versión con celebridades participando en la cocina más famosa de México.

El segundo lugar de transmisión será para La Academia, con una decimoquinta generación de estudiantes.

La Academia 2024 (Instagram/@laacademiatv)

Con esto también se confirma el éxito de la primera edición de La Granja VIP, que llegó a su final con su primer ganador, el actor Alfredo Adame.

Estos son los tres realities shows con los que TV Azteca busca hacerle frente a su mayor competencia televisiva.