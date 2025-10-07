Carolina Ross es el nombre de la nueva granjera que se une a las filas del nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP.

La cantante fue confirmada durante el partido de Tigres vs. Cruz Azul el sábado 4 de octubre y ha comenzado a hablar de este proyecto.

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross Cuen es una cantante y compositora mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa.

Fue en el 2013 cuando alcanzó fama a nivel nacional gracias a su tercer lugar en La Voz México.

Carolina Ross (Instagram | Carolina Ross)

Desde su paso por el reality show de canto, Carolina Ross continuó su carrera musical dedicándose a géneros como balada y pop.

Con el tiempo la cantante también fue probando nuevos sonidos en el mariachi y el regional mexicano, siendo esta última su verdadera pasión.

¿Cuántos años tiene Carolina Ross?

Carolina Ross nació el 23 de septiembre de 1995; en la actualidad tiene 30 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Carolina Ross?

De acuerdo con la astrología, Carolina Ross nació bajo el signo de Libra.

¿Quiénes son los hijos de Carolina Ross?

Carolina Ross no tiene hijos.

¿Qué estudió Carolina Ross?

Se sabe que desde temprana edad, cuando tenía entre 5 y 6 años de edad, Carolina Ross comenzó con clases de canto e interpretación.

¿En qué ha trabajado Carolina Ross?

Carolina Ross se ha destacado principalmente por hacer covers en versión balada de canciones pertenecientes a artistas como Banda MS, Calibre 50 y Julión Álvarez.

Aún así la joven cuenta con algunos sencillos originales, cada uno lanzado en 2017 y 2019 respectivamente:

“Sencillamente”

“Nunca me sueltes”

Carolina Ross (Instagram | )

Carolina Ross es confirmada para la primera edición de La Granja VIP de TV Azteca

Fue durante una emisión de Venga la Alegría donde Carolina Ross profundizó en su llegada a La Granja VIP de TV Azteca.

La cantante se dijo muy nerviosa, aún así dio a entender que no deben confiarse con ella.

Esto en sentido de que se definió como una persona tierna, pero también como alguien firme si la situación lo amerita.

Carolina Ross aseguró que busca entrar a La Granja VIP sin ningún tipo de estrategia, pues quiere mostrarse tal cual es en si día a día.