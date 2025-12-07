“Tan grandote y no aguantas” fue la forma en que Eleazar Gómez de 39 años de edad, se defendió de José Alberto del Río, El Patrón, en La Granja VIP México, luego de que se inició una pelea.

La Granja VIP México transmitida en vivo por Disney+ captó un momento de tensión entre Eleazar Gómez y El Patrón de 48 años de edad, que llevó a algunos participantes a intervenir.

La pelea entre El Patrón y Eleazar Gómez en La Granja VIP México

El 7 de diciembre, llegó la tensión a La Granja VIP México luego de que El Patrón decidió enfrentar a Eleazar Gómez luego de momentos incómodos en el reality show para confirmar que no se llevan nada bien.

Las cámaras de La Granja VIP México que es conducida por un amado mexicano, llevó a una pelea entre El Patrón y Eleazar Gómez.

Y es que llegó un momento en que El Patrón enfrentó a Eleazar Gómez, burlándose de su nivel de inglés para luego tocarlo y desatar la ira del actor mexicano.

Sin embargo, el luchador lo encaró asegurándole que pasaría todo el día encarándolo y haciendo las cosas que le molestan.

“Todo el día te voy a chingar ¡todo el día!”. José Alberto del Río 'El Patrón', luchador.

Por su parte, Eleazar Gómez cuestionó el tamaño de El Patrón asegurando que se la pasa quejándose en La Granja VIP México.

“Tan grandote y no aguantas nada. Nada más dices estoy hasta la madre de estar aquí”. Eleazar Gómez, actor.

Sin embargo, El Patrón le hizo ver cuando externa “estoy hasta la madre” se refiere a aguantarlo a él, más no a La Granja VIP México.

Según lo dicho por el actor, lo que más le molestó del luchador es que lo tocó lo cual considera “una falta de respeto” y a lo que El Patrón reaccionó retándolo.

¿Esto moverá los votos de la eliminación del 7 de diciembre?

El Patrón asegura que nunca golpearía a Eleazar Gómez en La Granja VIP México

El Patrón y Eleazar Gómez se pelearon en La Granja VIP México, pero el luchador aseguró que lo hizo para amedrentarlo, subrayando que nunca le pegaría en el reality show.

Platicando con Kim Shantal, el luchador compartió con la influencer sobre la pelea con Eleazar Gómez asegurando “en la vida lo tocaré [golpearé]”.

Asimismo, externó su creencia de que Eleazar Gómez tampoco lo atacaría porque “nació con miedo” subrayando que lo que se ve en La Granja VIP México es actuación.

“Él nada más está actuando machito para las cámaras y yo nunca en la vida… Así si él me hubiera dado un golpe, yo nunca le pegaría, en la vida lo tocaría yo”. José Alberto del Río 'El Patrón', luchador.

Por otra parte, El Patrón aseguró que Eleazar Gómez es “manipulador” y “narcisista” señalando que tergiversar todo lo que dice en La Granja VIP México.

Este 7 de diciembre será una nueva eliminación de La Granja VIP México y por lo escandaloso que fue, seguramente los críticos hablaran de la pelea entre El Patrón y Eleazar Gómez.