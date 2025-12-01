Alfredo Adame y El Patrón se enfrentaron en La Granja VIP México con una batalla de freestyle de tres rondas.

Sin embargo, usuarios en redes sociales y fans de La Granja VIP México más que un enfrentamiento de freestyle vieron la oportunidad de hacer burlas al respecto.

La batalla entre Alfredo Adame y El Patrón en La Granja VIP México

Fue durante la gala del domingo 30 de noviembre que en La Granja VIP México dieron un giro al contenido del reality show de TV Azteca.

Alfredo Adame y El Patrón trataron de darlo todo con sus mejores rimas e improvisaciones, pero para el público no hubo nada de ello.

La batalla entre Alfredo Adame y El Patrón en La Granja VIP México (Captura de panta)

En una primera ronda, los contendientes tuvieron 30 segundos para improvisar un primer monólogo para su contraparte.

En el segundo enfrentamiento, Alfredo Adame y El Patrón tenían que improvisar con unas palabras que les iban apareciendo en la pantalla del estudio.

Mientras que en la ronda final se les permitió un poco más de libertad en sus ataques y sus rimas.

Tenemos la Batalla de Gallos más épica, más movida y con las mejores rimas. 🎤🐔 #AlfredoAdame y #ElPatrón se enfrentan en una batalla de freestyle que no te puedes perder. 🎶🤩



📺 #LaGranjaVIP EN VIVO AHORA 🐓 https://t.co/RsxWBwZNzK



Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO… pic.twitter.com/Z9a17gQRDs — La Granja VIP (@lagranjavipmx) December 1, 2025

Burlas a Alfredo Adame y El Patrón por fallida batalla de freestyle en La Granja VIP México

Las redes sociales hicieron lo que mejor que saben y de inmediato viralizaron lo ocurrido en La Granja VIP México.

Para esto, inundaron con memes y videos comparando la batalla de freestyle entre Alfredo Adame y El Patrón con otro tipo de enfrentamientos.

En las críticas se destacaba más que nada la falta de ritmo, rimas y originalidad por parte de los contendientes.

Siendo este uno de los momentos que los fans de La Granja VIP México más le han criticado a la producción del programa.