José Alberto del Río, conocido como ‘El Patrón’, se une a La Granja VIP tras su trayectoria como luchador profesional.

La Granja VIP a su quinto participante y se trata de Alberto del Río, conocido por su explosiva forma de luchar.

¿Quién es José Alberto del Río? El luchador e integrante de La Granja VIP

José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido como Alberto del Río, es un luchador profesional originario de San Luis Potosí, conocido por su trabajo en la WWE y la Triple A.

Alberto del Río ha sido nueve veces ganador del Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL.

Tras su paso por el cuadrilátero, José Alberto del Río será el nuevo integrante de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca.

José Alberto del Río (Instagram/@albertopatronpromotions)

¿Qué edad tiene José Alberto del Río?

José Alberto del Río nació el 25 de mayo de 1977; actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Alberto del Río?

José Alberto del Río se ha casado tres veces.

¿Qué signo zodiacal es José Alberto del Río?

Alberto del Río es Géminis y las personas bajo este signo zodiacal son curiosos y comunicativos.

¿Cuántos hijos tiene José Alberto del Río?

Alberto del Río tiene tres hijos:

Sofía

Stephanie

Joseph

Alberto del Río (Instagram albertopatronpromotions / Instagram albertopatronpromotions)

¿Qué estudió José Alberto del Río?

José Alberto del Río estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

¿En qué ha trabajado José Alberto del Río?

José Alberto del Río pertenece a una familia dedicada a la lucha libre y su padre es el conocido luchador Dos Caras.

Inició su carrera practicando lucha grecoromana y en el 2000 debutó en la lucha libre durante una pelea de su papá.

En 2005 firmó contrato con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) e inició con el nombre de Dos Caras Jr.

Años después, en 2011, empezó a trabajar en la World Wrestling Entertainment (WWE) y tras varios años alejado de la AAA.

José Alberto del Río también fue comentarista de la UFC e inició su carrera como promotor de otros luchadores.

Alberto del Río (Instagram albertopatronpromotions / Instagram albertopatronpromotions)

José Alberto del Río es el quinto integrante de La Granja VIP

El domingo 21 de septiembre se confirmó el quinto integrante de La Granja VIP y se trata del luchador José Alberto del Río.

Durante la emisión de Exatlón se confirmó la participación del luchador en el nuevo reality de TV Azteca.

Alberto del Río expresó que sería un rival fuerte, pues las adversidades eran parte de su vida.

“Van a tener que medirse tú a tú con el hombre más grande que ha dado la lucha libre (...) Pónganse a chanbear porque ya llegó El Patrón” José Alberto del Río

La Granja VIP se estrena el 12 de octubre por Azteca Uno y Disney+; el reality endrá 16 participantes que tendrán que vivir en condiciones extremas.

Durante 10 semanas, José Alberto del Río y sus compañeros tendrán que hacer actividades campo para sobrevivir.