Sergio Mayer -de 59 años de edad- se hartó de los malos comentarios a Sergio Mayer Mori en La Granja y solicita medidas de protección.

El viernes 28 de noviembre, Sergio Mayer acudió ante las autoridades para solicitar medidas de protección para su hijo y su nieta.

Sergio Mayer pide medidas de protección para Sergio Mayer Mori por La Granja VIP

Luego de que penalista de La Granja VIP hablaran de la relación que mantuvo Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- y Natália Subtil, Sergio Mayer se indignó.

Por lo que el diputado acudió a los juzgados de la CDMX para solicitar medidas de protección para su hijo y nieta, de 10 años de edad.

Sergio Mayer solicitó que Ferka -de 39 años de edad- y línea Puente ya no hablen de Sergio Mayer Mori en lo que resta de La Granja VIP.

Por lo que ahora existen restricciones legales y los penalista de La Granja VIP no podrían abordar temas delicados.

Ya que el actor dice que este tipo de conversaciones revictimizan a Sergio Mayer Mori.

La abogada de Sergio Mayer explicó a la prensa que un juez determinó que existen motivos para restringir a los penalista de La Granja VIP para que hablen del participante y su hija.

“Un juez acaba de ordenar y ratificar medidas de protección a favor de la niña, así como de su padre. En ese sentido, ni las agresoras pueden opinar respecto a ese tema” Abogada de Sergio Mayer

“El tema” al que se refiera la abogada de Sergio Mayer, es la relación que mantuvo Sergio Mayer Mori con Natalia Subtil cuando era menor de edad.

Sergio Mayer y su hijo, Sergio Mayer Mori (Instagram/@sergiomayerb)

Sergio Mayer llama agresoras a Linet Puente y Ferka

Desde hace varios días, Sergio Mayer amenazó con proceder legalmente contra Ferka y Linet Puente, de 43 años de edad, por presuntamente hablar mal de su hijo.

Ahora, Sergio Mayer acusa a las conductoras de ser agresoras y les prohibe hablar de temas personales de Sergio Mayer Mori, a unos días de la final de La Granja VIP.

Las medidas de protección solicitadas por Sergio Mayer no tendrán consecuencias legales para las penalistas, si respetan no hablar de temas que revictimicen a Sergio Mayer Mori.