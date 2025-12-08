Alfredo Adame -de 67 años de edad- se convirtió en el último capataz de La Granja VIP México y es uno de los favoritos rumbo a la gran final de la competencia.

El actor se enfrentó a Eleazar Gómez y César Doroteo por el puesto de capataz, siendo que al final de la noche aseguró su inmunidad para la próxima semana.

¿Cuándo es la final de La Granja VIP México? Granjeros dan cierre al granero

La primera edición de La Granja VIP México está por llegar a la gran final y los granjeros ya le tuvieron de decir adiós al granero.

Este fue el espacio en el que muchos se vieron obligados a dormir, convivir y levar a cabo algunas tareas dentro del reality show.

La Granja VIP (Instagram/@lagranjavipmx)

Los granjeros que siguen en pie dentro de la competencia tuvieron sentimientos encontrados al respecto del cierre de este espacio.

Y es que si bien reconocieron que fue un lugar que, dentro de las posibilidades, los acogió y les dio refugio y protección, también admitieron que no extrañarían la experiencia de vivir en el granero.

Aún así hubo un poco de entusiasmo, pues el cierre significa lo cerca que están de la gran final y de convertirse en ganadores del reality show.

La gran final de La Granja VIP México está programada para el próximo domingo 15 de diciembre.