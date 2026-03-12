Netflix confirmó la esperada secuela de Las guerreras K-Pop, tras el éxito mundial de la primera película animada.

La nueva película llegará en 2029 con el regreso de las idols Rumi, Mira y Zoey.

La dirección estará nuevamente a cargo de Maggie Kang y el guion será escrito por Chris Appelhans.

El anuncio, realizado en el marco de los Premios Oscar 2026, también marca el inicio de un acuerdo exclusivo entre Netflix y Sony Pictures Animation para desarrollar nuevas producciones animadas.

Habrá nueva película de Las guerreras K-Pop, su estreno en Netflix será en 2029

La película Las guerreras K-Pop dejaron huella, tanto que ahora Netflix ya confirmó su esperada secuela con el regreso de las idols, Rumi, Mira y Zoey en 2029, fecha que se prevé sea su estreno.

Para la secuela de KPop Demon Hunters contarán nuevamente con Maggie Kang como su directora y Chris Appelhans volverán a escribir el guión de esta segunda parte de Las guerreras K-Pop.

Por ahora se desconoce la trama para la secuela de Las guerreras K-Pop, así como los personajes que tendremos de regreso en esta segunda entrega en Netflix.

“Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos construido y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el comienzo”. Maggie Kang, directora de cine

IT'S OFFICIAL HUNTERS 💫 KPOP DEMON HUNTERS will return for a sequel written and directed by Maggie Kang and Chris Appelhans.



“I feel immense pride as a Korean filmmaker that the audience wants more from this Korean story and our Korean characters. There’s so much more to this… pic.twitter.com/QjxD9CV4Hw — Netflix (@netflix) March 12, 2026

Secuela de Las guerreras K-Pop marca acuerdo de Netflix y Sony Pictures Animation

Tras la mancuerna de Netflix y Sony Pictures Animation con el éxito de Las guerreras K-Pop que ahora tendrá secuela, también este anuncio marca un acuerdo entre ambas productoras.

Pues la secuela de KPop Demon Hunters es el inicio de un acuerdo exclusivo para desarrollar nuevas producciones animadas entre Netflix y Sony Pictures Animation.