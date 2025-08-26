Tras el fenómeno que ha generado Las guerreras K-pop de Netflix, todo parece indicar que hay nuevas negociaciones para expandir este universo y habrá K-Pop Demon Hunters 2.

Pues se busca que Las guerreras K-pop tengan dos secuelas, un live action, musical y más; acá te contamos lo que se sabe hasta el momento.

K-Pop Demon Hunters 2 y más: Netflix planea secuelas y un live action

En exclusiva para el medio The Wrap, reportan que Netflix está planeando no solo una, sino dos secuelas para completar una trilogía animada de Las guerreras K-pop.

La directora de la película, Maggie Kang -de edad desconocida-, ha expresado interés en explorar más la historia y resolver algunas incógnitas que quedaron pendientes en la primer entrega.

Asimismo, se considera que K-Pop Demon Hunters tenga un live action, aunque aún no hay detalles sobre el elenco o la dirección.

Las guerreras K-pop de Netflix (Netflix)

Netflix tiene otros proyectos en negociaciones para K-Pop Demon Hunters

Además de las dos secuelas y el live action de Las guerreras K-pop de Netflix, también se menciona una posible adaptación musical para teatro.

Este proyecto podría tomar más tiempo que las secuelas, ya que los musicales teatrales requieren un desarrollo más extenso.

No sólo esto, pues también se habla de una serie animada y un cortometraje para impulsar la fiebre de este fenómeno.

Las negociaciones para K-Pop Demon Hunters incluyen elevar el merchandising (figuras, ropa, pósters); ya que es un éxito en la tienda oficial de Netflix.

Las guerreras K-pop de Netflix (Netflix)

¿K-Pop Demon Hunters 2 es un hecho?

De momento se desconocen más detalles sobre los planes para concretar K-Pop Demon Hunters 2.

Sin embargo, se ha dado a conocer que, tanto Sony Pictures Animation como Netflix, planean continuar colaborando para llevar a cabo todos estos planes.

Asimismo, se desconoce cuánto tiempo podría llevar materializar estos proyectos; por lo que todo es cuestión de esperar un anuncio oficial por parte de Netflix.