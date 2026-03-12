Maggie Kang es una destacada directora, escritora y artista de guion gráfico coreano-estadounidense, que actualmente se desempeña como una de las mentes creativas principales en Sony Pictures Animation.

Con una carrera cimentada en los estudios de animación más importantes de Hollywood, Kang ha logrado posicionarse como una voz fundamental para la representación de la cultura asiática en la industria cinematográfica contemporánea. Uno de sus trabajos más reconocidos es “KPop Demon Hunters”, que ya confirmó secuela en 2026.

¿Quién es Maggie Kang?

Maggie Kang logró impulsar su carrera por su excepcional talento para el storyboarding y la narrativa visual. Es reconocida internacionalmente por haber sido parte del equipo creativo de éxitos globales como “The LEGO Ninjago Movie” y por su larga estancia en DreamWorks Animation.

Su sello son proyectos originales que celebran la identidad coreana, logrando que grandes estudios apuesten por historias multiculturales, tal es el caso de “KPop Demon Hunters”.

Maggie Kang, la visionaria directora de Sony Pictures Animation. (@nutmags/Instagram )

¿Qué edad tiene Maggie Kang?

Maggie Kang nació en 1981, por lo que en 2026, tiene 44 años de edad.

¿Maggie Kang tiene pareja?

Maggie Kang está casada con Radford Sechrist, creador de la serie de Netflix “Kipo y la era de las bestias maravillosas”. También colaboró en la película de Maggie Kang “KPop Demon Hunters”.

¿Qué signo zodiacal es Maggie Kang?

Debido a que su fecha de nacimiento no es de dominio público, el signo zodiacal de Maggie Kang es desconocido.

¿Maggie Kang tiene hijos?

Maggie Kang y Radford Sechrist tienen una hija, quien también ha colaborado en la industria prestando su voz para el personaje Rumi de “KPop Demon Hunters”.

¿Qué estudió Maggie Kang?

Después de mudarse de Corea del Sur, Maggie Kang estudió Animación Clásica en el Sheridan College en Ontario, Canadá.

¿En qué ha trabajado Maggie Kang?

Maggie Kang es conocida por su versatilidad para saltar entre el diseño de personajes, el guion gráfico y la dirección general en los estudios más grandes del mundo. Su trayectoria completa incluye: