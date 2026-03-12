Netflix prepara serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera

Los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera llegarán a la famosa plataforma de streaming Netflix, tras confirmarse serie.

Serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que ya está en desarrollo en Netflix y que será dirigida por Patricia Riggen y Gabriel Ripstein.

En desarrolló serie de Frida Kahlo y Diego Rivera en Netflix

Netflix ya se encuentra trabajando en el desarrollo de una serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera bajo la producción por Mónica Lozano de Alebrije Producciones.

La serie de Frida Kahlo y Diego Rivera será una adaptación de la novela de la escritora francesa Claire Berest “Rien n’est noir” o “Frida y los colores de la vida”; el guión correrá a cargo de María Renée Prudencio.

Por lo que la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera narra “la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor”.

“La ambición de este proyecto no tiene precedentes. Queremos mostrar a una Frida real, una Frida que parece salir de la pantalla y tomarte de la mano para que puedas vivir su historia junto a ella, durante una de las épocas más significativas de este país: un México que Frida y Diego colocaron en el mapa del mundo”. Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido de Netflix México.

Patricia Riggen y Gabriel Ripstein directores de serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera (Netflix )

¿Cuándo se estrena la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera en Netflix?

Por ahora la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera en Netflix no tiene fecha de estreno dentro de la plataforma, próximamente se darán más anunciación al respecto.

Ya que por ahora aún se desconoce el reparto que encabeza la serie de Frida Kahlo y Diego Rivera en Netflix, así como el título que tendrá.