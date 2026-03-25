Tras el estreno de la cuarta temporada en enero pasado, Netflix sorprendió a los fans con el anuncio de que Bridgerton 5 ya está en fase de producción.

Por si fuera poco, revelaron a quien será la pareja de la nueva temporada, siendo que ahora se contará la historia de Francesca Bridgerton.

Solo que Netflix hizo un giro en la adaptación del sexto libro de la saga escrita por Julia Quinn, haciendo un cambio importante en el interés amoroso de Francesca: Michael Stirling.

¿Qué va a cambiar en Bridgerton 5? La adaptación de Netflix ya enfureció a los fans

Como es bien sabido, Bridgerton está basada en una serie de libros, cada uno centrado en los diferentes hermanos de la familia.

El libro con la historia de Francesca Bridgerton se titula When He Was Wicked y se centra en temas como el duelo, el deseo y la culpa.

La obra de Quinn relata el matrimonio entre Francesca y John Stirling, pero él muere poco después y ella queda viuda muy joven.

Con el tiempo, la hermana Bridgerton plantea volver a casarse por algunos temas sociales de la época.

Sin embargo, todo cambia cuando se enamora del primo de su difunto esposo: Michael Stirling .

De acuerdo con los adelantos que ha dado Netflix de la temporada 5, se seguirá esta historia, solo que Michael pasará a ser ahora Michaela Stirling. Un cambio que, de hecho, ya se había planteado desde temporadas anteriores.

Francesca Bridgerton (Netflix)

El anuncio de Francesca Bridgerton como protagonista junto a Michaela Stirling ha causado una respuesta polarizada entre los fans.

Aún así, no es secreto que desde el comienzo de la serie Netflix, esta no ha seguido una adaptación fiel a los libros de Quinn.

Por lo pronto, todavía no hay una fecha de estreno para Bridgerton 5 , pero se sabe que la serie ya fue renovada también para su sexta temporada.