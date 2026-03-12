Las guerreras K-Pop de Netflix, fenómeno global gracias a su tema “Golden”, tendrán una presentación especial durante la ceremonia de los Premios Oscar 2026.

Presentación de las guerreras K-Pop en los Oscar 2026 no será “convencional”

Se ha revelado que las guerreras K-Pop, el fenómeno de Netflix, tendrán una presentación durante los Premios Oscar 2026; sin embargo, se reporta que no será un show “convencional”.

De acuerdo con los organizadores de los Oscar 2026, el número musical incluirá una fusión de instrumentistas tradicionales coreanos y danza contemporánea, la cual está inspirada en el folclore que influye en la historia de la película.

En el escenario estarán las cantantes que dieron voz al grupo ficticio HUNTR/X en la cinta: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes interpretarán el tema “Golden” nominado ante la Academia en la edición 98º de los Oscar el próximo 15 de marzo del 2026.

No por nada “Golden” se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales del año tras el estreno de la película en 2025, acumulando millones de reproducciones y múltiples premios en la temporada de galardones.

Cabe recordar que la canción de las guerreras K-Pop ya ganó reconocimientos como: Mejor Canción en los Critics Choice Awards y en los Globos de Oro, lo que la coloca como una fuerte contendiente rumbo al Oscar 2026.